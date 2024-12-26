Як зробити домашній майонез: покроковий рецепт з вареними яйцями

Що потрібно для домашнього майонезу

Для того, щоб приготувати домашній майонез, необхідні такі інгредієнти:

яйця - 3 шт.

вода - 100 мл

олія - 50 мл

оцет - 1 ст. л.

сіль - 0,5 ч. л

перець мелений - щіпка

гірчиця - 1 ч. л.

Як готувати домашній майонез

Основні інгредієнти для приготування домашнього майонезу - яйця та олія. Додаткових загусників не потрібно. Перевагою домашнього соусу є натуральність інгредієнтів, а також неповторний смак.

Також домашній майонез відрізняється за кольором від магазинного - має жовтуватий відтінок, особливо, якщо приготовлений на варених яйцях.

В багатьох рецептах домашнього майонезу використовуються сирі яйця, проте через відсутність термічної обробки продукт може містити бактерії. Крім цього, майонез на варених яйцях може довше зберігатися.

Тому, щоб домашній майонез був не лише смачним, а й безпечним, яйця потрібно відварити круто. Оскільки консистенція соусу буде більш густою, аніж у разі приготування майонезу на сирих яйцях, для розбавлення потрібно додати воду - її потрібно прокип'ятити, а потім охолодити.

Домашній майонез відрізняється за кольором (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Почистьте яйця від шкарлупи, покладіть їх в блендер. Влийте воду та олію. Додайте оцет - його також можна замінити на лимонний сік.

Для того, щоб майонез був смачним, додайте сіль та перець, а також негостру гірчицю. За бажанням можна додати і інші спеції.

Ретельно перебийте всі інгредієнти до однорідної консистенції. На це потрібно приблизно 3-4 хвилини. Після цього домашній майонез можна використовувати для салатів, бутербродів та інших страв.