Как сделать домашний майонез: пошаговый рецепт с вареными яйцами

Майонез - это известный соус, чрезвычайно популярный для новогодних салатов. Однако не обязательно покупать соус в магазине, можно приготовить майонез самостоятельно.
О том, как приготовить домашний майонез, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Смачна кухня з Наталією Данилюк".
Для того, чтобы приготовить домашний майонез, необходимы такие ингредиенты:
Основные ингредиенты для приготовления домашнего майонеза - яйца и растительное масло. Дополнительных загустителей не требуется. Преимуществом домашнего соуса является натуральность ингредиентов, а также неповторимый вкус.
Также домашний майонез отличается по цвету от магазинного - имеет желтоватый оттенок, особенно, если приготовлен на вареных яйцах.
Во многих рецептах домашнего майонеза используются сырые яйца, однако из-за отсутствия термической обработки продукт может содержать бактерии. Кроме этого, майонез на вареных яйцах может дольше храниться.
Поэтому, чтобы домашний майонез был не только вкусным, но и безопасным, яйца нужно отварить вкрутую. Поскольку консистенция соуса будет более густой, чем в случае приготовления майонеза на сырых яйцах, для разбавления нужно добавить воду - ее нужно прокипятить, а затем охладить.
Домашний майонез отличается по цвету (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)
Почистьте яйца от скорлупы, положите их в блендер. Влейте воду и растительное масло. Добавьте уксус - его также можно заменить на лимонный сок.
Для того, чтобы майонез был вкусным, добавьте соль и перец, а также неострую горчицу. По желанию можно добавить и другие специи.
Тщательно перебейте все ингредиенты до однородной консистенции. На это потребуется примерно 3-4 минуты. После этого домашній майонез можно использовать для салатов, бутербродов и других блюд.
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