Как сделать домашний майонез: пошаговый рецепт с вареными яйцами

Что нужно для домашнего майонеза

Для того, чтобы приготовить домашний майонез, необходимы такие ингредиенты:

яйца - 3 шт.

вода - 100 мл

растительное масло - 50 мл

уксус - 1 ст. л.

соль - 0,5 ч. л

перец молотый - щепотка

горчица - 1 ч. л.

Как готовить домашний майонез

Основные ингредиенты для приготовления домашнего майонеза - яйца и растительное масло. Дополнительных загустителей не требуется. Преимуществом домашнего соуса является натуральность ингредиентов, а также неповторимый вкус.

Также домашний майонез отличается по цвету от магазинного - имеет желтоватый оттенок, особенно, если приготовлен на вареных яйцах.

Во многих рецептах домашнего майонеза используются сырые яйца, однако из-за отсутствия термической обработки продукт может содержать бактерии. Кроме этого, майонез на вареных яйцах может дольше храниться.

Поэтому, чтобы домашний майонез был не только вкусным, но и безопасным, яйца нужно отварить вкрутую. Поскольку консистенция соуса будет более густой, чем в случае приготовления майонеза на сырых яйцах, для разбавления нужно добавить воду - ее нужно прокипятить, а затем охладить.

Домашний майонез отличается по цвету (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Почистьте яйца от скорлупы, положите их в блендер. Влейте воду и растительное масло. Добавьте уксус - его также можно заменить на лимонный сок.

Для того, чтобы майонез был вкусным, добавьте соль и перец, а также неострую горчицу. По желанию можно добавить и другие специи.

Тщательно перебейте все ингредиенты до однородной консистенции. На это потребуется примерно 3-4 минуты. После этого домашній майонез можно использовать для салатов, бутербродов и других блюд.