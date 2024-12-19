Крабові палички - це популярний продукт для приготування новорічних салатів, закусок та навіть гарячих страв. Вони зручні, смачні і доступні за ціною, проте не всі крабові палички однакові за якістю.

Про те, які крабові палички краще не купувати для салату і як обрати смачні та якісні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Які крабові палички краще не купувати

Без крабового м'яса або з низьким вмістом рибного фаршу

Основна помилка, яку робить більшість покупців - це відсутність уваги до складу крабових паличок. Якщо ви купуєте продукт, на упаковці якого написано "крабові палички", а в складі ви не знаходите крабового м’яса, то це серйозний сигнал.

Високоякісні крабові палички повинні містити хоча б невеликий відсоток справжнього крабового м’яса або його аналоги, такі як сурімі - рибний фарш.

Якщо ж на першому місці стоять дешеві складники, такі як крохмаль, соєвий білок та різноманітні харчові добавки, це означає, що ви маєте справу з низькоякісним продуктом.

З високим вмістом консервантів і барвників

Ще однією ознакою крабових паличок, які не варто купувати, є великий вміст консервантів, барвників та ароматизаторів у складі.

Барвники можуть змінювати колір продукту і робити його більш привабливим для покупців, але це не додає користі. Якщо крабові палички мають яскравий колір, або на упаковці зазначені інгредієнти з літерою Е, це може бути ознакою того, що продукт має надмірно багато штучних добавок.

З високим вмістом крохмалю

Низькоякісні крабові палички часто містять велику кількість крохмалю, який використовується для збільшення об'єму продукту. Але це може негативно вплинути на текстуру і смак паличок.

Якщо на упаковці вказано, що основним інгредієнтом є крохмаль або суміш з соєвого білка та крохмалю, це може означати, що крабові палички не містять достатньої кількості сурімі або крабового м’яса, тобто є менш корисними, а також несмачними.

Як обирати крабові палички (ілюстративне фото: Freepik)

З невизначеним терміном зберігання

Якщо на упаковці крабових паличок вказаний дуже тривалий термін зберігання, це може означати, що продукт містить велику кількість консервантів.

Окрім цього, завжди перевіряйте умови зберігання. Краще зберігати крабові палички в холодильнику, і якщо на упаковці вказано, що їх потрібно зберігати при кімнатній температурі, це може бути приводом для сумнівів.

В пошкодженій упаковці

Якісні крабові палички повинні бути рівномірного кольору, без видимих пошкоджень або тріщин на поверхні.

Якщо ви помітили будь-які дефекти на упаковці або самих паличках, краще відмовитися від покупки, оскільки це може свідчити про порушення умов транспортування або зберігання.

З підозрілим запахом

Свіжі крабові палички мають легкий рибний запах. Якщо запах неприємний або кислий, від такого продукту краще відмовитися.

Як обрати найкращі крабові палички

Існують доволі прості способи, які допоможуть вибрати якісні крабові палички для приготування смачних страв:

звертати увагу на склад - обирайте крабові палички, де на першому місці стоїть сурімі або крабове м'ясо, а не крохмаль чи соєвий білок

- обирайте крабові палички, де на першому місці стоїть сурімі або крабове м'ясо, а не крохмаль чи соєвий білок перевіряти наявність консервантів і барвників - вибирайте продукт без надмірної кількості штучних добавок

вибирайте продукт без надмірної кількості штучних добавок звертати увагу на термін зберігання - коротший термін зберігання може свідчити про натуральність продукту

- коротший термін зберігання може свідчити про натуральність продукту оцінити упаковку - вона повинна бути цілою і герметичною, а самі палички не повинні мати дефектів

- вона повинна бути цілою і герметичною, а самі палички не повинні мати дефектів перевіряти консистенцію - якісні крабові палички пружні на дотик, легко ріжуться і не розпадаються

- якісні крабові палички пружні на дотик, легко ріжуться і не розпадаються звертати увагу на виробника - віддавайте перевагу відомим виробникам з хорошою репутацією

Які крабові палички найкращі (ілюстративне фото: Freepik)