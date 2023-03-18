Як зробити домашній кератин для волосся: секрет від японських красунь

Як японки доглядають волосся вдома

Для того, щоб зробити вдома салонну процедуру кератинового випрямлення, вам знадобиться кілька простих інгредієнтів, які точно є у вас вдома.

Отже, візьміть:

4 столові ложки рису

2 склянки води

1 столова ложка крохмалю

по 1 чайній ложці кокосової та оливкової олії

Робимо процедуру самостійно

Рис залийте водою та відваріть до готовності. Трохи остудіть, перелийте в блендер і подрібніть до однорідної маси. Процідіть через сито, щоб видалити дрібні частинки.

Візьміть крохмаль, залийте половиною склянки води та перемішайте. Влийте крохмаль до рисової суміші, поставте на вогонь, прокип'ятіть хвилину та вимкніть.

Трохи остудіть суміш, додайте оливкову та кокосову олії. Ваша кератинова маска готова.

Нанесіть її на чисте, сухе волосся, накрийте шапочкою та залиште на годину. Потім гарно змийте своїм шампунем, бажано 2 рази, щоб на волоссі не залишилося жирного блиску від олій.

Повторюйте цю маску 2 рази на тиждень. При регулярному застосуванні ваше волосся стане більш слухняним, гладким і шовковим.

Що таке кератинове вирівнювання

Кератинове вирівнювання - це процедура реконструкції, під час якої структура волосся вирівнюється та наповнюється кератиновим білком зсередини. Процедуру радять повторювати кожних 2-3 місяці.

Сьогодні майстри та виробники засобів використовують безпечні складники, тому кератин ніяк не шкодить волоссю. Однак краще робити доглядову процедуру з 18 років, адже дітям її проводити заборонено.