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Как сделать домашний кератин для волос: секрет от японских красавиц

Кератиновое выпрямление волос в домашних условиях (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Каждая женщина любит, когда ее волосы ухоженные и здоровые. Для этого часто применяют разнообразные салонные процедуры, однако многие можно сделать самостоятельно дома.

Японский рецепт кератинового выпрямления волос дома - читайте ниже в материале Styler.

Как японки ухаживают за волосами дома

Для того чтобы сделать дома салонную процедуру кератинового выпрямления, вам понадобится несколько простых ингредиентов, которые точно есть у вас дома.

Итак, возьмите:

  • 4 столовые ложки риса
  • 2 стакана воды
  • 1 столовая ложка крахмала
  • по 1 чайной ложке кокосового и оливкового масла

Делаем процедуру самостоятельно

Рис залейте водой и отварите до готовности. Немного остудите, перелейте в блендер и измельчите до однородной массы. Процедите через сито, чтобы удалить мелкие частицы.

Возьмите крахмал, залейте половиной стакана воды и перемешайте. Влейте крахмал в рисовую смесь, поставьте на огонь, прокипятите минуту и выключите.

Немного остудите смесь, добавьте оливковое и кокосовое масло. Ваша кератиновая маска готова.

Нанесите ее на чистые, сухие волосы, накройте шапочкой и оставьте на час. Затем хорошо смойте своим шампунем, желательно 2 раза, чтобы на волосах не осталось жирного блеска от масел.

Повторяйте эту маску 2 раза в неделю. При регулярном применении ваши волосы станут более послушными, гладкими и шелковыми.

Что такое кератиновое выравнивание

Кератиновое выравнивание - это процедура реконструкции, во время которой структура волос выравнивается и наполняется кератиновым белком изнутри. Процедуру советуют повторять каждые 2-3 месяца.

Сегодня мастера и производители средств используют безопасные составляющие, потому кератин никак не вредит волосам. Однако лучше делать уходовую процедуру с 18 лет, ведь детям ее проводить запрещено.

Раньше мы рассказывали, как сохранить волосы как можно дольше чистыми без ущерба.

Читайте также, какой цвет волос поможет визуально скрыть морщинки на лице.

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