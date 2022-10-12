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Як зробити будь-яке взуття неслизьким: прості лайфхаки

Фото: Ожеледиця в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Попереду нас чекає сезон холодно-мокрої слизоти, коли ризик отримати травму - від забою до перелому - дуже великий. Проблему можна вирішити за допомогою неслизького взуття, але що робити, якщо ви маєте "небезпечну" підошву.

Простий лайфак, який зробить ваше взуття всюдихідним - дивіться нижче в нашому матеріалі Styler.

Спосіб № 1

Візьміть ваше взуття з ненадійної підошвою, переверніть його підошвою догори.

Візьміть звичайний силіконовий герметик і нанесіть його на взуття полосками, кружечками, ромбиками (візерунок вибирайте самі).

Дайте висохнути. Тепер ваше взуття перестане бути слизьким.

Прибрати герметик можна розчинником для нього.

Спосіб № 2

Придбайте спеціальні льодоступи (льдоходи) напередодні сезону слизоти. Такий девайс можна носити з собою, коли погода почне підносити сюрпризи. І вдягати, якщо раптом негода застала вас не вдома, а треба якось добратися і не покалічитися.

Недоліком такого способу є те, що на місцях з асфальтом ви можете відчути себе некомфортно, шипи дзвенітимуть і йти буде трохи незручно. Зате будь-який лід чи закатаний сніг вам точно не страшний.

Вартість пари приблизно 250 грн. Такого девайсу вистачить на кілька сезонів.

Раніше ми писали, коли вдарять перші морози і чи буде ранній сніг.

Також читайте, як зберегти в чистоті білі кросівки за допомогою простих робочих порад.

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