Як зробити будь-яке взуття неслизьким: прості лайфхаки

Попереду нас чекає сезон холодно-мокрої слизоти, коли ризик отримати травму - від забою до перелому - дуже великий. Проблему можна вирішити за допомогою неслизького взуття, але що робити, якщо ви маєте "небезпечну" підошву.
Простий лайфак, який зробить ваше взуття всюдихідним - дивіться нижче в нашому матеріалі Styler.
Візьміть ваше взуття з ненадійної підошвою, переверніть його підошвою догори.
Візьміть звичайний силіконовий герметик і нанесіть його на взуття полосками, кружечками, ромбиками (візерунок вибирайте самі).
Дайте висохнути. Тепер ваше взуття перестане бути слизьким.
Прибрати герметик можна розчинником для нього.
Придбайте спеціальні льодоступи (льдоходи) напередодні сезону слизоти. Такий девайс можна носити з собою, коли погода почне підносити сюрпризи. І вдягати, якщо раптом негода застала вас не вдома, а треба якось добратися і не покалічитися.
Недоліком такого способу є те, що на місцях з асфальтом ви можете відчути себе некомфортно, шипи дзвенітимуть і йти буде трохи незручно. Зате будь-який лід чи закатаний сніг вам точно не страшний.
Вартість пари приблизно 250 грн. Такого девайсу вистачить на кілька сезонів.
Раніше ми писали, коли вдарять перші морози і чи буде ранній сніг.
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