Як зробити будь-яке взуття неслизьким: прості лайфхаки

Спосіб № 1

Візьміть ваше взуття з ненадійної підошвою, переверніть його підошвою догори.

Візьміть звичайний силіконовий герметик і нанесіть його на взуття полосками, кружечками, ромбиками (візерунок вибирайте самі).

Дайте висохнути. Тепер ваше взуття перестане бути слизьким.

Прибрати герметик можна розчинником для нього.

Спосіб № 2

Придбайте спеціальні льодоступи (льдоходи) напередодні сезону слизоти. Такий девайс можна носити з собою, коли погода почне підносити сюрпризи. І вдягати, якщо раптом негода застала вас не вдома, а треба якось добратися і не покалічитися.

Недоліком такого способу є те, що на місцях з асфальтом ви можете відчути себе некомфортно, шипи дзвенітимуть і йти буде трохи незручно. Зате будь-який лід чи закатаний сніг вам точно не страшний.

Вартість пари приблизно 250 грн. Такого девайсу вистачить на кілька сезонів.