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Как сделать любую обувь нескользкой: простые лайфхаки

Фото: Гололедица в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Впереди нас ждет сезон холодно-мокрой скользоты, когда риск получить травму – от ушиба до перелома – очень велик. Проблему можно решить с помощью нескользкой обуви, но что делать, если у вас "опасная" подошва.

Простой лайфак, который сделает вашу обувь вездеходной – смотрите ниже в нашем материале Styler.

Способ №1

Возьмите вашу обувь с ненадежной подошвой, переверните ее подошвой вверх.

Возьмите обычный силиконовый герметик и нанесите его на обувь полосками, кружочками, ромбиками (узор выбирайте сами).

Дайте высохнуть. Теперь ваша обувь перестанет быть скользкой.

Убрать герметик можно растворителем для него.

Способ №2

Приобретите специальные ледоступы (ледоходы) в преддверии сезона слизи. Такой девайс можно носить с собой, когда погода начнет преподносить сюрпризы. И надевать, если вдруг непогода застала вас вне дома, а надо как-то добраться и не искалечиться.

Недостатком такого способа является то, что на местах с асфальтом вы можете почувствовать себя некомфортно, шипы звенят и ходить будет немного неудобно. Зато любой лед или утрамбованный снег вам точно не страшен.

Стоимость пары примерно 250 грн. Такого девайса хватит на несколько сезонов.

Раньше мы писали, когда ударят первые морозы и будет ли ранний снег.

Также читайте, как сохранить в чистоте белые кроссовки с помощью простых рабочих советов.

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