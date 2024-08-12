Як зробити унітаз блискучим без зайвих витрат: прості, але дієві методи

Унітаз - це та річ в оселі, яка просто не має права бути брудним. Плями, наліт, неприємний запах - це справжній сором, який псує усе враження як від квартири, так і від її хазяїв. Але іноді відмити унітаз зовсім непросто. Які є дієві та потужні способи відчистити з "білого трону" усі види забруднень?
РБК-Україна (проект Styler) пояснює, які чистячі засоби діють на які забруднення при чищенні унітаза.
Перш ніж зрозуміти, як очистити унітаз в домашніх умовах, треба розібратися, якими бувають забруднення, і найголовніше - чому вони з'являються.
Поверхнева бруд легко змивається звичайними засобами. Однак для видалення нальоту, який прилип до емалі, простого чищення недостатньо.
До складних забруднень відносять такі:
Якщо наліт незначний, очистити його можна харчовою содою і оцтовою кислотою 20%. Алгоритм приготування простий:
Уксусна кислота і луг швидко вступають у реакцію, з'їдаючи іржавий наліт і вапняний камінь. Через 10 хвилин бруд видаліть губкою і щіткою, змийте. Якщо забруднення залишилося, процедуру повторіть.
Для боротьби з сечовим каменем знадобиться оцет 9% (250 мл) і сіль (1/2 чайної ложки). Як приготувати засіб:
Для чищення знадобиться харчова сода без додавання будь-яких компонентів. Порошок чудово впорається із сечовим каменем.
Алгоритм дій:
Ефективно почистити унітаз можна за допомогою оцтової кислоти високої концентрації - до 70%.
Що потрібно робити:
Цей засіб допомагає очистити туалет від сечового каменю і позбутися неприємного запаху. Для приготування миючого розчину знадобиться 350 г кислоти + 10 л гарячої води.
На останньому етапі дочекайтеся, коли бачок наповниться, і натисніть злив. Процедуру можна повторити. Також рекомендується залишити під обідком серветки, змочені у кислоті. Засіб має впливати на сечовий камінь протягом дев'яти годин. Після завершення процедури туалет промийте холодною водою.
Ще один народний засіб - використання кока-коли. У хімічному складі напою є лимонна та ортофосфорна кислоти, що дозволяє газованці агресивно впливати на вапняний наліт та сечовий камінь. Що потрібно зробити:
В кінці залишається лише змити напій. Для боротьби з сильними забрудненнями процедуру повторюють.
Гірчичним порошком можна мити не лише посуд, а й сантехніку. Рецепт миючого засобу простий:
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Spruce, Family Handyman, Real Simple.