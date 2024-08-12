Как сделать унитаз блестящим без лишних затрат: простые, но действенные методы

Унитаз - это та вещь в доме, которая просто не имеет права быть грязной. Пятна, налет, неприятный запах - это настоящий позор, который портит все впечатления как от квартиры, так и от ее хозяев. Но иногда отмыть унитаз совсем непросто. Какие есть действенные и мощные способы отчистить с "белого трона" все виды загрязнений?
РБК-Украина (проект Styler) разъясняет, какие чистящие средства действуют на какие загрязнения при чистке унитаза.
Прежде чем понять, как очистить унитаз в домашних условиях, нужно разобраться, какими бывают загрязнения, и самое главное - почему они возникают.
Поверхностная грязь легко смывается обычными средствами. Однако для удаления налета, прилипшего к эмали, простой чистки недостаточно.
К сложным загрязнениям относят следующие:
Если налет незначителен, очистить его можно пищевой содой и уксусной кислотой 20%. Алгоритм приготовления прост:
Уксусная кислота и щелочь быстро вступают в реакцию, съедая ржавый налет и известковый камень. Через 10 минут грязь удалите губкой и щеткой, смойте. Если загрязнение осталось, повторите процедуру.
Для борьбы с мочевым камнем понадобится уксус 9% (250 мл) и соль (1/2 чайной ложки). Как приготовить средство:
Для чистки понадобится пищевая сода без добавления каких-либо компонентов. Порошок отлично справится с мочевым камнем.
Алгоритм действий:
Эффективно почистить унитаз можно с помощью уксусной кислоты высокой концентрации - до 70%.
Что нужно делать:
Это средство помогает очистить туалет от мочевого камня и избавиться от неприятного запаха. Для приготовления моющего раствора понадобится 350 г кислоты + 10 л горячей воды.
На последнем этапе дождитесь, когда бачок наполнится, и нажмите слив. Процедуру можно повторить. Также рекомендуется оставить под ободком салфетки, смоченные в кислоте. Средство должно оказывать влияние на мочевой камень в течение девяти часов. После процедуры туалет промойте холодной водой.
Еще одно народное средство - использование кока-колы. В химическом составе напитка есть лимонная и ортофосфорная кислоты, что позволяет газировке агрессивно влиять на известковый налет и мочевой камень. Что нужно сделать:
В конце остается только смыть напиток. Для борьбы с сильными загрязнениями процедуру повторяют.
Горчичным порошком можно мыть не только посуду, но и сантехнику. Рецепт моющего средства прост:
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При написании материала использовались следующие источники: издания Spruce, Family Handyman, Real Simple.