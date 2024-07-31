Відчистить майже усе! 10 способів використовувати лимонну кислоту у прибиранні
Чи знаєте ви, що лимонна кислота - це майже універсальний чистячий засіб? Вона здатна відчистити наліт на безлічі поверхонь, приємно пахне, та не має у своєму складі додаткових небезпечних хімікатів. Ця проста речовина відмінно підходить для видалення накипу, дезінфекції та усунення цвілі або грибка. Як її використовувати?
РБК-Україна (проект Styler) зібрало 10 способів, як користовувати лимонну кислоту та що саме можна з нею чистити.
Що таке лимонна кислота та як її використовувати?
Лимонна кислота - це органічна сполука, що міститься у цитрусових, таких як лимони, лайми, апельсини та грейпфрути.
Також існує синтетична версія, яку використовують для збереження та ароматизації продуктів, а також у багатьох миючих засобах. Вона не має запаху, безбарвна і схожа на кухонну сіль.
Для очищення рекомендується використовувати лимонну кислоту в концентрації 5-8%, яка природно міститься в лимонах. Змішайте 1 столову ложку лимонної кислоти з 1 склянкою теплої води у пляшці з розпилювачем. Для складніших завдань можна використовувати до 10% кислоти у розчині.
Лимонна кислота (фото: wikimedia.org)
Використання лимонної кислоти для очищення різних речей
Кавомашини та чайники. Використовуйте 1 ст. ложку лимонної кислоти на 1 склянку теплої води для видалення накипу.
Унітази. Додайте 1-2 ст. ложки кислоти в унітаз та очистіть кераміку щіткою, залиште на кілька годин перед змиванням.
Дерев'яні кухонні дошки. Обробіть дошку розчином лимонної кислоти, залиште на 10 хвилин, а потім змийте.
Стільниці. Використовуйте розчин для очищення вашого кухонного столу. Але не треба використовувати лимонну кислоту для натурального каменю - мармуру або граніту.
Душові та ванни. Розпиліть розчин на поверхні, залиште на 10-15 хвилин перед очищенням.
Шви плитки на підлозі або стінах. Нанесіть розчин на шви, залиште на кілька хвилин, почистіть губкою і промийте.
Посудомийні машини. Додайте 3 ст. ложки лимонної кислоти в відсік для миючих засобів і запустіть робочий цикл.
Осушувачі. Використовуйте розчин для видалення мінеральних відкладень з середини.
Пляшки для води. Замочіть розібрані пляшки в гарячій воді з 2-3 ст. ложками лимонної кислоти на 15 хвилин.
Повсякденні поверхні. Використовуйте розчин для очищення ручок дверей, вимикачів світла, мікрохвильовок тощо.
Лимонна кислота є ефективним та доступним варіантом для очищення багатьох предметів у вашому домі.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Green Citizen і Better Homes and Gardens.