Ніколи не змивайте ці 8 речей у каналізацію, щоб не довелося купувати нову сантехніку

Ви прибираєте кухню після великої трапези або завершуєте малярний проєкт? Завжди є спокуса вилити будь-яку рідину або навіть викинути тверді речовини в каналізацію. Але деякі матеріали можуть пошкодити ваші труби!

Про те, які речовини ніколи не можна змивати в каналізацію, щоб не створити собі величезних проблем з сантехнікою, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Real Simple .

Фарба

Фарба містить шкідливі хімічні речовини, які можуть роз’їдати труби, і її слід утилізувати відповідно до місцевих правил. Виливання фарби в каналізацію може забруднити водні джерела та пошкодити вашу сантехніку.

Прочитайте інструкцію на етикетці фарби і утилізуйте її відповідно до рекомендацій.

Жири та олії

Під час готування їжі уникайте виливання жирів, олій та мастил в каналізацію, оскільки ці важкі речовини можуть заблокувати ваші труби. Вони можуть застигати та засмічувати злив, що призводить до серйозних блокувань у вашій сантехніці та громадській каналізаційній системі.

Волокнисті овочі

Уникайте викидання волокнистих овочів, таких як цибуля, селера, кукурудзяні лушпиння, фруктові шкірки та артишоки у каналізацію. Ці волокнисті матеріали можуть призвести до дорогих ремонтів та великих незручностей.

Замість того, щоб кидати їх у злив, додайте волокнисті овочі до вашого компосту або смітника.

Крохмалиста їжа

Крохмалисту їжу, як картопля та макарони, також не слід викидати в унітаз. Використовуйте фільтр у раковині, щоб запобігти попаданню цієї їжі в каналізацію. Крохмаль з картоплі та шкірки можуть прилипати до стінок труб, створюючи клейку речовину.

Побутові миючі засоби

Миючі засоби можуть пошкодити труби та зашкодити навколишньому середовищу. Натомість віднесіть миючі засоби до центру утилізації небезпечних відходів, бо багато з них містять корозійні хімічні речовини, які можуть пошкодити септичні системи.

Миючі засоби не відчистять бруд з середини труб, а додадуть туди новий (фото: Pexels.com)

Кавова гуща

Любителі кави можуть звикнути виливати кавову гущу в каналізацію, але це потенційно може серйозно пошкодити зливні труби. Кавова гуща почне накопичуватися на стінках труб, спричиняючи засмічення та дорогі майбутні ремонти. Залишки гущі є олійними та можуть злипатися, ускладнюючи проходження води.

Наліпки на продуктах

Наліпки на продуктах не розчиняються у воді та можуть спричиняти засмічення або потрапляти у фільтри водоочисних установок. Знімайте наліпки з продуктів та викидайте їх у сміття, не лінуйтесь.

Наповнювач лотка для тварин

Не кидайте туалетний наповнювач в унітаз, навіть якщо на ньому зазначено, що його можна змивати. Навіть такі продукти можуть злипатися та блокувати труби.

Яєчна шкаралупа

Яєчна шкаралупа не розкладається швидко та може накопичуватися, ускладнюючи проходження інших речовин через злив. Вона може прилипати до стінок труб, зменшуючи їхній діаметр. Краще додайте яєчну шкаралупу до компосту або викиньте у сміття.