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Как сделать унитаз блестящим без лишних затрат: простые, но действенные методы

Понедельник 12 августа 2024 17:23
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Как сделать унитаз блестящим без лишних затрат: простые, но действенные методы Унитаз не имеет права быть грязным (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Унитаз - это та вещь в доме, которая просто не имеет права быть грязной. Пятна, налет, неприятный запах - это настоящий позор, который портит все впечатления как от квартиры, так и от ее хозяев. Но иногда отмыть унитаз совсем непросто. Какие есть действенные и мощные способы отчистить с "белого трона" все виды загрязнений?

РБК-Украина (проект Styler) разъясняет, какие чистящие средства действуют на какие загрязнения при чистке унитаза.

Какие есть виды загрязнений и причины их появления

Прежде чем понять, как очистить унитаз в домашних условиях, нужно разобраться, какими бывают загрязнения, и самое главное - почему они возникают.

Поверхностная грязь легко смывается обычными средствами. Однако для удаления налета, прилипшего к эмали, простой чистки недостаточно.

К сложным загрязнениям относят следующие:

  • Пятна ржавчины. Темно-рыжий налет появляется из-за старого металлического трубопровода, проржавевших деталей внутри бачка или воды с высоким содержанием железа. Оксиды оседают на эмалированных стенках унитаза, оставляя характерный ржавый след.
  • Известковый налет. Грязно-серые известковые отложения образуются из-за солей кальция и магния, содержащихся в жесткой воде. Кристаллы оседают на фарфоровой или фаянсовой поверхности, постепенно накапливаются и превращаются в достаточно толстый слой.
  • Мочевой камень. В состав мочи входит большое количество минералов, которые скапливаются на поверхности унитаза и превращаются в каменный налет коричневого цвета.

Как сделать унитаз блестящим без лишних затрат: простые, но действенные методыЕсли в любом красивом интерьере есть грязный унитаз - это сводит насмарку все впечатления от дизайна (фото: Pixabay.com)

Сода + уксус

Если налет незначителен, очистить его можно пищевой содой и уксусной кислотой 20%. Алгоритм приготовления прост:

  • В ½ пачки соды добавьте немного воды. Ингредиенты перемешайте до состояния кашицы.
  • Полученной смесью почистите внешнюю и внутреннюю поверхность унитаза. Для этого можно использовать обычную поролоновую губку.
  • Под ободком пройдитесь жесткой стороной губки.
  • Затем всыпьте остатки средства в сливное отверстие.
  • 20% уксусом (приблизительно 400 мл) обработайте унитаз, а остаток вылейте в слив.

Уксусная кислота и щелочь быстро вступают в реакцию, съедая ржавый налет и известковый камень. Через 10 минут грязь удалите губкой и щеткой, смойте. Если загрязнение осталось, повторите процедуру.

Уксус + соль

Для борьбы с мочевым камнем понадобится уксус 9% (250 мл) и соль (1/2 чайной ложки). Как приготовить средство:

  • Уксусную кислоту нагрейте в металлической посуде, не доводя до кипения.
  • В разогретую жидкость добавьте соль. Полученным раствором смажьте внутренние стенки унитаза.
  • Смесь оставьте на ночь. Закройте крышку.
  • Утром остатки грязи смойте водой из бачка. При необходимости процедуру повторите.

Сода

Для чистки понадобится пищевая сода без добавления каких-либо компонентов. Порошок отлично справится с мочевым камнем.

Алгоритм действий:

  • Удалите воду из сливного отверстия: исчерпайте или воспользуйтесь техническим шприцем.
  • Засыпьте половину упаковки соды внутрь слива и под ободок. Оставьте унитаз в таком состоянии на 24 часа. Если нет возможности, сократите время до 8-10 часов (например, засыпьте порошок на ночь).
  • Когда время истечет, потрите поверхности щеткой, смойте водой с бачка.

Уксусная кислота

Эффективно почистить унитаз можно с помощью уксусной кислоты высокой концентрации - до 70%.

Что нужно делать:

  • Стакан жидкости (200 мл) нагрейте до температуры 40 градусов. Кастрюля должна быть закрыта, так как уксус выделяет неприятный запах.
  • Подогретую жидкость влейте в сливное отверстие, закройте унитаз крышкой.
  • Подождите четыре часа. Затем промойте поверхности щеткой.

Лимонная кислота

Это средство помогает очистить туалет от мочевого камня и избавиться от неприятного запаха. Для приготовления моющего раствора понадобится 350 г кислоты + 10 л горячей воды.

  • В сливном бачке перекройте подачу воды. Остатки жидкости исчерпайте.
  • В горячей воде растворите лимонную кислоту. Полученный состав залейте в бачок.
  • Оставьте раствор на три часа. Затем смойте, нажав кнопку слива.
  • Щеткой прочистите все труднодоступные места внутри унитаза.

На последнем этапе дождитесь, когда бачок наполнится, и нажмите слив. Процедуру можно повторить. Также рекомендуется оставить под ободком салфетки, смоченные в кислоте. Средство должно оказывать влияние на мочевой камень в течение девяти часов. После процедуры туалет промойте холодной водой.

Как сделать унитаз блестящим без лишних затрат: простые, но действенные методыЛимонная кислота, сода, уксус и скребки - и ваш унитаз снова засияет (фото: Freepik.com)

Кока-кола

Еще одно народное средство - использование кока-колы. В химическом составе напитка есть лимонная и ортофосфорная кислоты, что позволяет газировке агрессивно влиять на известковый налет и мочевой камень. Что нужно сделать:

  • Залейте в унитаз 1,5 литра кока-колы.
  • Очистите поверхность щеткой.

В конце остается только смыть напиток. Для борьбы с сильными загрязнениями процедуру повторяют.

Сухая горчица

Горчичным порошком можно мыть не только посуду, но и сантехнику. Рецепт моющего средства прост:

  • 2 ст. л. сухой измельченной горчицы смешайте с 5 ст. л. картофельного крахмала и лимонной кислоты (примерно 60 г).
  • В сухую смесь добавьте немного воды. Ингредиенты перемешайте до состояния кашицы.
  • Слейте воду. На влажную поверхность нанесите моющее средство и оставьте на полчаса.
  • На последнем этапе смойте горчичную пасту большим количеством воды.

Ранее мы уже писали о 8 вещах, которые запрещено сливать в канализацию.

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При написании материала использовались следующие источники: издания Spruce, Family Handyman, Real Simple.

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