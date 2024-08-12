Как сделать унитаз блестящим без лишних затрат: простые, но действенные методы
Унитаз - это та вещь в доме, которая просто не имеет права быть грязной. Пятна, налет, неприятный запах - это настоящий позор, который портит все впечатления как от квартиры, так и от ее хозяев. Но иногда отмыть унитаз совсем непросто. Какие есть действенные и мощные способы отчистить с "белого трона" все виды загрязнений?
РБК-Украина (проект Styler) разъясняет, какие чистящие средства действуют на какие загрязнения при чистке унитаза.
Какие есть виды загрязнений и причины их появления
Прежде чем понять, как очистить унитаз в домашних условиях, нужно разобраться, какими бывают загрязнения, и самое главное - почему они возникают.
Поверхностная грязь легко смывается обычными средствами. Однако для удаления налета, прилипшего к эмали, простой чистки недостаточно.
К сложным загрязнениям относят следующие:
- Пятна ржавчины. Темно-рыжий налет появляется из-за старого металлического трубопровода, проржавевших деталей внутри бачка или воды с высоким содержанием железа. Оксиды оседают на эмалированных стенках унитаза, оставляя характерный ржавый след.
- Известковый налет. Грязно-серые известковые отложения образуются из-за солей кальция и магния, содержащихся в жесткой воде. Кристаллы оседают на фарфоровой или фаянсовой поверхности, постепенно накапливаются и превращаются в достаточно толстый слой.
- Мочевой камень. В состав мочи входит большое количество минералов, которые скапливаются на поверхности унитаза и превращаются в каменный налет коричневого цвета.
Если в любом красивом интерьере есть грязный унитаз - это сводит насмарку все впечатления от дизайна (фото: Pixabay.com)
Сода + уксус
Если налет незначителен, очистить его можно пищевой содой и уксусной кислотой 20%. Алгоритм приготовления прост:
- В ½ пачки соды добавьте немного воды. Ингредиенты перемешайте до состояния кашицы.
- Полученной смесью почистите внешнюю и внутреннюю поверхность унитаза. Для этого можно использовать обычную поролоновую губку.
- Под ободком пройдитесь жесткой стороной губки.
- Затем всыпьте остатки средства в сливное отверстие.
- 20% уксусом (приблизительно 400 мл) обработайте унитаз, а остаток вылейте в слив.
Уксусная кислота и щелочь быстро вступают в реакцию, съедая ржавый налет и известковый камень. Через 10 минут грязь удалите губкой и щеткой, смойте. Если загрязнение осталось, повторите процедуру.
Уксус + соль
Для борьбы с мочевым камнем понадобится уксус 9% (250 мл) и соль (1/2 чайной ложки). Как приготовить средство:
- Уксусную кислоту нагрейте в металлической посуде, не доводя до кипения.
- В разогретую жидкость добавьте соль. Полученным раствором смажьте внутренние стенки унитаза.
- Смесь оставьте на ночь. Закройте крышку.
- Утром остатки грязи смойте водой из бачка. При необходимости процедуру повторите.
Сода
Для чистки понадобится пищевая сода без добавления каких-либо компонентов. Порошок отлично справится с мочевым камнем.
Алгоритм действий:
- Удалите воду из сливного отверстия: исчерпайте или воспользуйтесь техническим шприцем.
- Засыпьте половину упаковки соды внутрь слива и под ободок. Оставьте унитаз в таком состоянии на 24 часа. Если нет возможности, сократите время до 8-10 часов (например, засыпьте порошок на ночь).
- Когда время истечет, потрите поверхности щеткой, смойте водой с бачка.
Уксусная кислота
Эффективно почистить унитаз можно с помощью уксусной кислоты высокой концентрации - до 70%.
Что нужно делать:
- Стакан жидкости (200 мл) нагрейте до температуры 40 градусов. Кастрюля должна быть закрыта, так как уксус выделяет неприятный запах.
- Подогретую жидкость влейте в сливное отверстие, закройте унитаз крышкой.
- Подождите четыре часа. Затем промойте поверхности щеткой.
Лимонная кислота
Это средство помогает очистить туалет от мочевого камня и избавиться от неприятного запаха. Для приготовления моющего раствора понадобится 350 г кислоты + 10 л горячей воды.
- В сливном бачке перекройте подачу воды. Остатки жидкости исчерпайте.
- В горячей воде растворите лимонную кислоту. Полученный состав залейте в бачок.
- Оставьте раствор на три часа. Затем смойте, нажав кнопку слива.
- Щеткой прочистите все труднодоступные места внутри унитаза.
На последнем этапе дождитесь, когда бачок наполнится, и нажмите слив. Процедуру можно повторить. Также рекомендуется оставить под ободком салфетки, смоченные в кислоте. Средство должно оказывать влияние на мочевой камень в течение девяти часов. После процедуры туалет промойте холодной водой.
Лимонная кислота, сода, уксус и скребки - и ваш унитаз снова засияет (фото: Freepik.com)
Кока-кола
Еще одно народное средство - использование кока-колы. В химическом составе напитка есть лимонная и ортофосфорная кислоты, что позволяет газировке агрессивно влиять на известковый налет и мочевой камень. Что нужно сделать:
- Залейте в унитаз 1,5 литра кока-колы.
- Очистите поверхность щеткой.
В конце остается только смыть напиток. Для борьбы с сильными загрязнениями процедуру повторяют.
Сухая горчица
Горчичным порошком можно мыть не только посуду, но и сантехнику. Рецепт моющего средства прост:
- 2 ст. л. сухой измельченной горчицы смешайте с 5 ст. л. картофельного крахмала и лимонной кислоты (примерно 60 г).
- В сухую смесь добавьте немного воды. Ингредиенты перемешайте до состояния кашицы.
- Слейте воду. На влажную поверхность нанесите моющее средство и оставьте на полчаса.
- На последнем этапе смойте горчичную пасту большим количеством воды.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Spruce, Family Handyman, Real Simple.