Как сделать унитаз блестящим без лишних затрат: простые, но действенные методы

Унитаз - это та вещь в доме, которая просто не имеет права быть грязной. Пятна, налет, неприятный запах - это настоящий позор, который портит все впечатления как от квартиры, так и от ее хозяев. Но иногда отмыть унитаз совсем непросто. Какие есть действенные и мощные способы отчистить с "белого трона" все виды загрязнений?

РБК-Украина (проект Styler) разъясняет, какие чистящие средства действуют на какие загрязнения при чистке унитаза.

Какие есть виды загрязнений и причины их появления

Прежде чем понять, как очистить унитаз в домашних условиях, нужно разобраться, какими бывают загрязнения, и самое главное - почему они возникают.

Поверхностная грязь легко смывается обычными средствами. Однако для удаления налета, прилипшего к эмали, простой чистки недостаточно.

К сложным загрязнениям относят следующие:

Пятна ржавчины. Темно-рыжий налет появляется из-за старого металлического трубопровода, проржавевших деталей внутри бачка или воды с высоким содержанием железа. Оксиды оседают на эмалированных стенках унитаза, оставляя характерный ржавый след.

Темно-рыжий налет появляется из-за старого металлического трубопровода, проржавевших деталей внутри бачка или воды с высоким содержанием железа. Оксиды оседают на эмалированных стенках унитаза, оставляя характерный ржавый след. Известковый налет. Грязно-серые известковые отложения образуются из-за солей кальция и магния, содержащихся в жесткой воде. Кристаллы оседают на фарфоровой или фаянсовой поверхности, постепенно накапливаются и превращаются в достаточно толстый слой.

Грязно-серые известковые отложения образуются из-за солей кальция и магния, содержащихся в жесткой воде. Кристаллы оседают на фарфоровой или фаянсовой поверхности, постепенно накапливаются и превращаются в достаточно толстый слой. Мочевой камень. В состав мочи входит большое количество минералов, которые скапливаются на поверхности унитаза и превращаются в каменный налет коричневого цвета.

Если в любом красивом интерьере есть грязный унитаз - это сводит насмарку все впечатления от дизайна (фото: Pixabay.com)

Сода + уксус

Если налет незначителен, очистить его можно пищевой содой и уксусной кислотой 20%. Алгоритм приготовления прост:

В ½ пачки соды добавьте немного воды. Ингредиенты перемешайте до состояния кашицы.

Полученной смесью почистите внешнюю и внутреннюю поверхность унитаза. Для этого можно использовать обычную поролоновую губку.

Под ободком пройдитесь жесткой стороной губки.

Затем всыпьте остатки средства в сливное отверстие.

20% уксусом (приблизительно 400 мл) обработайте унитаз, а остаток вылейте в слив.

Уксусная кислота и щелочь быстро вступают в реакцию, съедая ржавый налет и известковый камень. Через 10 минут грязь удалите губкой и щеткой, смойте. Если загрязнение осталось, повторите процедуру.

Уксус + соль

Для борьбы с мочевым камнем понадобится уксус 9% (250 мл) и соль (1/2 чайной ложки). Как приготовить средство:

Уксусную кислоту нагрейте в металлической посуде, не доводя до кипения.

В разогретую жидкость добавьте соль. Полученным раствором смажьте внутренние стенки унитаза.

Смесь оставьте на ночь. Закройте крышку.

Утром остатки грязи смойте водой из бачка. При необходимости процедуру повторите.

Сода

Для чистки понадобится пищевая сода без добавления каких-либо компонентов. Порошок отлично справится с мочевым камнем.

Алгоритм действий:

Удалите воду из сливного отверстия: исчерпайте или воспользуйтесь техническим шприцем.

Засыпьте половину упаковки соды внутрь слива и под ободок. Оставьте унитаз в таком состоянии на 24 часа. Если нет возможности, сократите время до 8-10 часов (например, засыпьте порошок на ночь).

Когда время истечет, потрите поверхности щеткой, смойте водой с бачка.

Уксусная кислота

Эффективно почистить унитаз можно с помощью уксусной кислоты высокой концентрации - до 70%.

Что нужно делать:

Стакан жидкости (200 мл) нагрейте до температуры 40 градусов. Кастрюля должна быть закрыта, так как уксус выделяет неприятный запах.

Подогретую жидкость влейте в сливное отверстие, закройте унитаз крышкой.

Подождите четыре часа. Затем промойте поверхности щеткой.

Лимонная кислота

Это средство помогает очистить туалет от мочевого камня и избавиться от неприятного запаха. Для приготовления моющего раствора понадобится 350 г кислоты + 10 л горячей воды.

В сливном бачке перекройте подачу воды. Остатки жидкости исчерпайте.

В горячей воде растворите лимонную кислоту. Полученный состав залейте в бачок.

Оставьте раствор на три часа. Затем смойте, нажав кнопку слива.

Щеткой прочистите все труднодоступные места внутри унитаза.

На последнем этапе дождитесь, когда бачок наполнится, и нажмите слив. Процедуру можно повторить. Также рекомендуется оставить под ободком салфетки, смоченные в кислоте. Средство должно оказывать влияние на мочевой камень в течение девяти часов. После процедуры туалет промойте холодной водой.

Лимонная кислота, сода, уксус и скребки - и ваш унитаз снова засияет (фото: Freepik.com)

Кока-кола

Еще одно народное средство - использование кока-колы. В химическом составе напитка есть лимонная и ортофосфорная кислоты, что позволяет газировке агрессивно влиять на известковый налет и мочевой камень. Что нужно сделать:

Залейте в унитаз 1,5 литра кока-колы.

Очистите поверхность щеткой.

В конце остается только смыть напиток. Для борьбы с сильными загрязнениями процедуру повторяют.

Сухая горчица

Горчичным порошком можно мыть не только посуду, но и сантехнику. Рецепт моющего средства прост: