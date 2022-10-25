Как сделать безопасную лампочку из двух пальчиковых батареек (инструкция)
Если вам приходится некоторое время сидеть без электроэнергии из-за вынужденных отключений, следует подумать заранее о безопасных источниках освещения. Такие лампочки можно сделать из простых батареек.
Следуйте инструкциям от умельцев из сети в материале Styler ниже.
Для одной лампочки нам понадобится:
- 2 батарейки
- 1 светодиод
- кусок проволоки
- кусок изоленты
Пошаговая инструкция по изготовлению
Возьмите две обычные пальчиковые батарейки и соедините вместе, чтобы замкнуть "минус" к "плюсу".
С одной стороны кусочком проволоки в пару сантиметров соедините "+" и "-"
Замотайте конструкцию изолентой, чтобы она держалась вместе.
Вставьте с другой стороны (противоположной тому, где проволока) светодиодную лампочку так, чтобы ее провода касались контактов батарейки. Кстати, диод можно взять из обычной светодиодной гирлянды.
Раньше мы писали, какие приборы необходимо выключить прямо сейчас, чтобы экономить электроэнергию каждый день.
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