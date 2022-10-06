Як зробити батареї гарячішими: корисні поради перед холодами

Найпростіший і найефективніший спосіб - помийте батареї та приберіть з них увесь пил і бруд. Все, що на них осідає – заважає повноцінній віддачі тепла.

Пофарбуйте батареї у темний колір. Експерти стверджують, що чавунні батареї темного кольору гріють трохи краще за світлі. Вибирайте чорний, темно-коричневий або синій колір.

Відсуньте всі меблі від батарей. На жаль, у невеликому просторі батареї часто закриваються меблями. Але потрібно знайти варіанти, куди такі меблі переставити. У багатьох будинках батареї розташовані під вікнами, а отже – вони закриті ще й шторами. Заберіть їх.

Додайте циркуляцію повітря. Поставте біля батареї невеликий вентилятор і направте його на джерело тепла – це допоможе теплому повітрю швидше розсіюватись по квартирі.

Збільште батарею. Якщо у вас є така можливість – поміняйте батарею на ширшу. Це збільшить рівень тепловіддачі. Також варто замінити батарею, якщо вона у вас дуже давно.

Відбивач тепла. Ефективним способом збільшити віддачу тепла є спеціальний відбивач. Для цього потрібно наклеїти фольгу на картон та помістити цей щит за батареєю. Це дозволить нагрівати не лише стіну навколо батареї, а й віддавати тепло усередину приміщення.

Перевірте потужність регулятора. Якщо на вашій батареї є регулятор потужності, перевірте, на яку температуру він встановлений. Іноді достатньо виставити регулятор, щоб у приміщенні стало значно тепліше.

Крім того, дуже важливо усунути всі щілини, які будуть "красти" ваше тепло. Якщо у вас продуває через вікна, балкон або двері - всі способи збільшити тепловіддачу батарей не допоможуть.