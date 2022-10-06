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Как сделать батареи более горячими: полезные советы перед холодами

Фото: Как сделать батареи более теплыми (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Отопительный сезон начнется в Украине уже совсем скоро. В этом году зима может оказаться непростой и температура в квартирах будет ниже обычной. Поэтому стоит подготовиться заранее и сделать все, чтобы получить максимум тепла от батарей.

Какие способы помогут сделать батареи более горячими - читайте в материале ниже.

Самый простой и эффективный способ - помойте батареи и уберите с них всю пыль и грязь. Все, что на них оседает - мешает полноценной отдаче тепла.

Покрасьте батареи в темный цвет. Эксперты утверждают, что чугунные батареи темного цвета греют немного лучше, чем светлые. Выбирайте черный, темно-коричневый или синий цвет.

Отодвиньте всю мебель от батарей. Увы, в небольшом пространстве батареи часто оказываются закрыты мебелью. Но нужно найти варианты, куда такую мебель переставить. Во многих домах батареи расположены под окнами, а значит - они закрыты еще и шторами. Уберите их.

Добавьте циркуляцию воздуха. Поставьте возле батареи небольшой вентилятор и направьте его на источник тепла - это поможет теплому воздуху быстрее рассеиваться по квартире.

Увеличьте батарею. Если у вас есть такая возможность - поменяйте батарею на более широкую. Это увеличит уровень теплоотдачи. Также стоит заменить батарею, если она у вас уже очень давно.

Отражатель тепла. Эффективным способом увеличить отдачу тепла является специальный отражатель. Для этого нужно наклеить фольгу на картон и поместить этот щит за батареей. Это позволит нагревать не только стену вокруг батареи, а и отдавать тепло внутрь помещения.

Проверьте мощность регулятора. Если на вашей батарее есть регулятор мощности, то проверьте, на какую температуру он установлен. Иногда достаточно выставить регулятор, чтобы в помещении стало значительно теплее.

Кроме того, очень важно устранить все щели, которые будут "красть" ваше тепло. Если у вас продувает через окна, балкон или двери - то все способы увеличить теплоотдачу батарей не помогут.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как согреть квартиру без обогревателя.

А еще писали о том, как правильно почистить батареи перед отопительным сезоном.

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Отопительный сезон