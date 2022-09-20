Зима близько. Тримайте способи очищення батарей перед опалювальним сезоном

Незабаром в Україні розпочнеться опалювальний сезон, який обіцяє бути дуже важким через зниження температури у квартирах. Перед ними важливо очистити ваш обігрівач та батарею, щоб збільшити ефективність опалення.

Експерт з енергетики розповів, як легко очистити пристрій, пише Express.

Пил між панелями конвекторного радіатора може перешкоджати витоку тепла, що означає, що вашим обігрівачам доведеться більше працювати, щоб нагріти кімнату.



Тому важливо вжити правильних заходів та ретельно чистити радіатори та батареї не рідше одного разу на рік і стежити за накопиченням пилу.

Зробіть це частиною вашого щоденного чи щотижневого прибирання.

Якщо ви добре очистите пристрій, це допоможе зберегти 1-2 градуси тепла.

Як очистити радіатор?

Головне правило - це позбутися пилу між панелями та за ними.

"Якщо кришку важко зняти, використовуйте замість неї довгу і тонку щітку для радіатора або ганчірку з мікрофібри", - радять експерти.

Фахівець з енергетики рекомендує "пропилососити або витерти пил, а потім протерти вологою тканиною".

Якщо у вас немає пилососа - ви можете використовувати фен для волосся, щоб позбутися пилу.

Просто спрямуйте насадку фена у верхню частину радіатора і увімкніть його на максимальну потужність.

Це повинно допомогти позбавитися від пилу всередині і позаду радіаторів.

Перед початком не забудьте покласти на підлогу відповідне простирадло або рушник.

Після того, як пил видалений - варто помити обігрівач або батарею за допомогою мильного розчину.