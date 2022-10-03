Як зігріти квартиру без обігрівача: температура швидко підніметься на кілька градусів

Обігріти квартиру без обігрівача можна додатково за допомогою простих лайфхаків. У цьому вам допоможуть кухня, ванна та домашні електроприлади. Для цих способів дуже важливо, щоб було мінімізовано втрату тепла через щілини та не утеплені вікна.

Які засоби допоможуть вам швидко нагріти повітря в приміщенні - читайте нижче.

Більшість домашніх електроприладів під час роботи виробляють тепло. Вмикати все відразу та одночасно не рекомендується – може не витримати електропроводка. Але зігріти приміщення, якщо тепла від опалення недостатньо або його немає - можна легко.

Побутові прилади

Кондиціонер. У багатьох сучасних моделях кондиціонера є функція, що дозволяє як охолоджувати, так і нагрівати приміщення. Такі кондиціонери часто ставлять у невеликих квартирах та готельних номерах. Від сильних морозів такий кондиціонер не рятуватиме, але підняти температуру на кілька градусів зможе.

Будьте уважні: кондиціонер, який перемикають на тепло, починає гріти не відразу, а за 5-10 хвилин.

Порохотяг. Якщо у вашій квартирі стало холодно, то скористайтесь пилососом. Закрийте всі двері та пройдіться по кімнаті з прибиранням. Річ у тому, що при роботі пилососа із задньої стінки виходить нагріте повітря.

Якщо приміщення невелике та двері зачинені, то за 15-20 хвилин цілком реально нагріти повітря на кілька градусів. Тим більше, що при прибиранні з пилососом ви рухатиметеся і зігрієтеся.

Однак фахівці рекомендують перевірити, щоб фільтри в пилососі не були забиті пилом. Інакше ви разом із теплим повітрям почнете отримувати ще й неприємний запах.

Фен. Принцип роботи фена – нагрівати повітря для сушіння волосся. Але цією функцією можна скористатися і з іншою метою - просушити одяг, постіль, нагріти повітря в кімнаті або нагріти ковдру.

У соцмережах активно рекомендують зробити з ліжка будиночок та включити на 5-7 хвилин фен, який спрямований усередину цього будиночка. Дуже важливо - не залишайте фен увімкненим без нагляду. І не тримайте його увімкненим понад 10 хвилин - він просто згорить.

Кухонні прилади

Майже всі кухонні агрегати виділяють тепло під час роботи - холодильник, мікрохвильова піч, електродуховка.

Але найкращий спосіб швидко нагріти квартиру – почніть готувати. Одна-дві конфорки на плиті з чайником та великою каструлею з водою, а також включена духовка – швидкий та ефективний спосіб зігріти приміщення.

Після приготування страв в духовці, залиште дверцята прочиненими - так вона довго віддаватиме тепло в приміщення.

Дуже важливо: не залишайте кухонні прилади без нагляду. І не нагрівайте повітря увімкненими газовими конфорками - це дуже небезпечно. І не кип'ятіть воду в каструлі довго – повітря швидко стане вологим і це почне поглинати тепло.

Ванна

Якщо у вас є ванна – увімкніть гарячу воду і наберіть повну ванну. Це допоможе зігріти приміщення перед водними процедурами, а також нагріє повітря у суміжній кімнаті.

Також тепло віддає пральна машина, коли працює. Тому в холод можна прати трохи частіше, ніж влітку.