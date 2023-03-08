Як знизити калорійність страв та не набрати зайву вагу: ось що точно допоможе

Як зменшити калорійність їжі

Експерт радить не додавати цукор у напої. Також варто відмовитись від солодких газованих напоїв та соків, адже у них величезна кількість цукру.

До того ж потрібно не забувати, що алкоголь теж дуже калорійний.

Окрім того, краще готувати собі їжу самостійно, адже так ви точно знатимете чого і скільки ви туди поклали.

"Найкалорійнішим у салаті є соус. В ресторані попросіть принести вам окремо салат і соус. Ви зможете самостійно вирішити скільки соусу додати", - йдеться у повідомленні.

Використовуйте маленькі тарілки і це знизить ймовірність переїдання.

Стежте за розміром порції, особливо в гостях.

Половину тарілки повинні становити овочі, тільки тоді ви отримаєте достатньо корисних речовин і скоротите кількість інших, більш калорійних продуктів.

Жуйте повільно, це допоможе вам швидше відчути ситість і при цьому менше з'їсти.

Від смаженої їжі, ковбаси та сосисок краще взагалі відмовитись.

"Їжте свідомо, без гаджетів, прислухайтесь до того, що відчуваєте, це допоможе вам відчути ситість і вчасно зупинитися", - додала дієтолог.

Які продукти найбільш калорійні

Тваринні жири

Загалом у 100 г сала міститься близько 800 ккал, у 100 г масла близько 876 ккал, в риб'ячому жирі майже 1000 калорій.

Рослинні олії

У 100 г соняшникової та оливкової олії міститься 884 ккал. Тому варто звести такі продукти до мінімуму.

Горіхи

Такий продукт дуже корисний для організму. У 100 г волоського горіха - 630 ккал, в арахісі близько 550 ккал, лісовому горісі - 630 ккал, кеш'ю - 635 ккал, фісташках - 560 ккал.

Шоколад

У популярному молочному шоколад в 100 г є 550 ккал, а в гіркому - 546 ккал.