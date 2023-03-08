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Как снизить калорийность блюд и не набрать лишний вес: вот что точно поможет

Как снизить калорийность блюд (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Каждый человек хочет бить стройнее и поддерживать текущий вес, поэтому следит за своим питанием. Употребление высококалорийных продуктов приводит к набору лишних килограммов, избавиться от которых непросто.

Об этом сообщила диетолог Людмила Паламарчук в Instagram.

Как уменьшить калорийность пищи

Эксперт советует не добавлять сахар в напитки. Также следует отказаться от сладких газированных напитков и соков, ведь у них огромное количество сахара.

К тому же нужно не забывать, что алкоголь тоже очень калорийный.

Кроме того, лучше готовить себе еду самостоятельно, ведь так вы точно будете знать чего и сколько вы туда положили.

"Самый калорийный в салате есть соус. В ресторане попросите принести вам отдельно салат и соус. Вы сможете самостоятельно решить сколько соуса добавить", - говорится в сообщении.

Используйте маленькие тарелки и это снизит вероятность переедания.
Следите за размером порции, особенно в гостях.

Половину тарелки должны составлять овощи, только тогда вы получите достаточно полезные вещества и сократите количество других, более калорийных продуктов.

Жуйте медленно, это поможет вам быстрее почувствовать сытость и при этом меньше съесть.

От жареной пищи, колбасы и сосисок лучше вообще отказаться.

"Ешьте сознательно, без гаджетов, прислушивайтесь к тому, что чувствуете, это поможет вам почувствовать сытость и остановиться вовремя", - добавила диетолог.

Какие продукты наиболее калорийны

Животные жиры

В общем в 100 г сала содержится около 800 ккал, в 100 г масла около 876 ккал, в рыбьем жире почти 1000 калорий.

Растительные масла

В 100 г подсолнечного и оливкового масла содержится 884 ккал. Поэтому следует свести такие продукты к минимуму.

Орехи

Такой продукт очень полезен организму. В 100 г грецкого ореха - 630 ккал, в арахисе около 550 ккал, лесном орехе - 630 ккал, кешью - 635 ккал, фисташках - 560 ккал.

Шоколад

В популярном молочном шоколаде в 100 г есть 550 ккал, а в горьком - 546 ккал.

Ранее мы сообщали, какой молочный продукт наиболее полезен для организма и почему его нужно употреблять ежедневно.

Также мы писали, какие продукты помогут быстро согреться.

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