Як знищити бур'яни на городі засобами, які точно є у вас вдома
Хто не мріє мати зелений, барвистий і квітучий город? Це вимагає великого терпіння та багато догляду. І коли город чи клумба заростає бур'яном, завдання ускладнюється.
Як позбутися бур'яну розповіли досвічені садівники і городники ресурсу Sante Plus.
Суміш білого оцту, солі та засобу для миття посуду
Оцет є ключовим інгредієнтом у створенні природного засобу для знищення бур’янів. У поєднанні з іншими продуктами, такими як сіль і засіб для миття посуду, він легше знищує бур’яни. Ось дозування, якого слід дотримуватися:
- 1 стакан солі
- 1 столова ложка засобу для миття посуду
- 4 з половиною літри білого оцту
Виконайте наступні дії:
- змішайте інгредієнти в пульверизаторі.
- вдягніть рукавички.
- потім розпиліть розчин безпосередньо на бур'яни, бажано вранці, націлюючись на стебла та листя з близької відстані.
Ефірні олії
Вам знадобиться:
- 0,5 л білого оцту
- ефірна олії гвоздики
- ефірна олія апельсина
Виконайте наступні дії:
- змішати столову ложку ефірної олії гвоздики, апельсина або базиліка в білому оцті.
- вилити суміш в пульверизатор та бризкати бур'ян.
Сода, оцет, лимонний сік
Вам знадобиться:
- 500 г харчової соди
- два літри білого оцту
- лимонний сік (за бажанням)
Виконайте наступні дії:
- змішайте інгредієнти в пульверизаторі.
- вдягніть рукавички.
- потім розпиліть розчин безпосередньо на бур'яни, бажано вранці, націлюючись на стебла та листя з близької відстані.
Коли потрібно прополювати город?
Город прополювати рекомендовано після закінчення дощу, оскільки ґрунт все ще м’який і вологий, вам буде легше вирвати коріння.
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