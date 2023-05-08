Як знищити бур'яни на городі засобами, які точно є у вас вдома

Хто не мріє мати зелений, барвистий і квітучий город? Це вимагає великого терпіння та багато догляду. І коли город чи клумба заростає бур'яном, завдання ускладнюється.

Як позбутися бур'яну розповіли досвічені садівники і городники ресурсу Sante Plus.