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Как уничтожить сорняки на огороде средствами, которые точно есть у вас дома

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Понедельник 08 мая 2023 10:20
Как уничтожить сорняки на огороде средствами, которые точно есть у вас дома Как избавиться от сорняка на огороде (фото: freepik)
Автор: Styler

Кто не мечтает иметь зеленый, красочный и цветущий огород? Это требует большого терпения и ухода. И когда огород или клумба зарастает сорняком, задача усложняется.

Как избавиться от сорняка пишет ресурс Sante Plus.

Смесь белого уксуса, соли и средства для мытья посуды

Уксус является ключевым ингредиентом в создании природного средства для уничтожения сорняков. В сочетании с другими продуктами, такими как соль и моющее средство, он легче уничтожает сорняки. Вот дозировка, которую нужно соблюдать:

  • 1 стакан соли
  • 1 столовая ложка средства для мытья посуды
  • 4 с половиной литра белого уксуса

Выполните следующие действия:

  • смешайте ингредиенты в пульверизаторе.
  • оденьте перчатки.
  • затем распылите раствор непосредственно на сорняки, желательно утром, нацеливаясь на стебли и листья с близкого расстояния.

Эфирные масла

Вам понадобится:

  • 0,5 л белого уксуса
  • эфирное масло гвоздики
  • эфирное масло апельсина

Выполните следующие действия:

  • смешать столовую ложку эфирного масла гвоздики, апельсина или базилика в белом уксусе.
  • вылить смесь в пульверизатор и брызгать сорняк.

Сода, уксус, лимонный сок

Вам понадобится:

  • 500 г пищевой соды
  • два литра белого уксуса
  • лимонный сок (по желанию)

Выполните следующие действия:

  • смешайте ингредиенты в пульверизаторе.
  • оденьте перчатки.
  • затем распылите раствор непосредственно на сорняки, желательно утром, нацеливаясь на стебли и листья с близкого расстояния.

Когда лучше всего прополоть огород?

Огород пропалывать рекомендовано по окончании дождя, поскольку почва все еще мягкая и влажная, вам будет легче вырвать корни.

Раньше мы писали о том, каким удобрением прикормить кусты клубники, чтобы получить большой урожай.

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