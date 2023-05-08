Как уничтожить сорняки на огороде средствами, которые точно есть у вас дома
Кто не мечтает иметь зеленый, красочный и цветущий огород? Это требует большого терпения и ухода. И когда огород или клумба зарастает сорняком, задача усложняется.
Как избавиться от сорняка пишет ресурс Sante Plus.
Смесь белого уксуса, соли и средства для мытья посуды
Уксус является ключевым ингредиентом в создании природного средства для уничтожения сорняков. В сочетании с другими продуктами, такими как соль и моющее средство, он легче уничтожает сорняки. Вот дозировка, которую нужно соблюдать:
- 1 стакан соли
- 1 столовая ложка средства для мытья посуды
- 4 с половиной литра белого уксуса
Выполните следующие действия:
- смешайте ингредиенты в пульверизаторе.
- оденьте перчатки.
- затем распылите раствор непосредственно на сорняки, желательно утром, нацеливаясь на стебли и листья с близкого расстояния.
Эфирные масла
Вам понадобится:
- 0,5 л белого уксуса
- эфирное масло гвоздики
- эфирное масло апельсина
Выполните следующие действия:
- смешать столовую ложку эфирного масла гвоздики, апельсина или базилика в белом уксусе.
- вылить смесь в пульверизатор и брызгать сорняк.
Сода, уксус, лимонный сок
Вам понадобится:
- 500 г пищевой соды
- два литра белого уксуса
- лимонный сок (по желанию)
Выполните следующие действия:
- смешайте ингредиенты в пульверизаторе.
- оденьте перчатки.
- затем распылите раствор непосредственно на сорняки, желательно утром, нацеливаясь на стебли и листья с близкого расстояния.
Когда лучше всего прополоть огород?
Огород пропалывать рекомендовано по окончании дождя, поскольку почва все еще мягкая и влажная, вам будет легче вырвать корни.
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