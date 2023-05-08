Как уничтожить сорняки на огороде средствами, которые точно есть у вас дома

Как избавиться от сорняка на огороде (фото: freepik)

Кто не мечтает иметь зеленый, красочный и цветущий огород? Это требует большого терпения и ухода. И когда огород или клумба зарастает сорняком, задача усложняется.

Как избавиться от сорняка пишет ресурс Sante Plus.