Ось яку зелень найпростіше виростити на підвіконні: це зможе зробити кожен

З приходом весни кожен відчуває брак вітамінів і витрачає багато грошей на дорогі магазинні фрукти, зелень та овочі. Однак найпростіше виростити на підвіконні свіжу зелень, яка буде корисною для організму.

Про те, як швидко виростити зелень, пише Telegram -канал Дача. Сад і город.

Яка зелень швидко росте на підвіконні

До швидкозростаючих культур належить салат, базилік, цибуля ріпчаста, кріп, петрушка, шпинат та рукола.

Ці рослини добре ростуть в квартирі на балконі, а найважливіше для них – освітлення і полив.

Листя салату росте від 35 до 45 днів, базилік - до 55 днів, рукола - до 25 днів, кріп - до 45, редис - до 21, а зелена цибуля можна зривати вже через 10 днів

Для того, щоб виростити зелень, необхідно дотримуватись таких рекомендацій:

Найкраще вирощувати на підвіконні або балконі, щоб було достатньо світла і зберігалася температура не менше 16 градусів;

У місткості для вирощування потрібно засипати дренажний шар - щебінь, кора, а поверх нього ґрунт;

Підготовлену землю поливати треба теплою водою, після чого можна розпочинати висадку насіння;

Поверх насіння необхідно насипати близько 0,5-1 сантиметра землі;

Місткість потрібно накрити плівкою для створення парникового ефекту та провітрювати кожні два дні.

Яку правильно виростити зелень

Зелена цибуля

Садити можна в ґрунт або в місткість із водою, але так, щоб овоч лише злегка торкався води.

Крес-салат

Такий салат дуже простий у догляді. Необхідно регулярно зволожувати ґрунт та повітря. До світла та температури невибагливий.

Петрушка

Варто знати, що петрушка із насіння проростає повільно і потребує багато світла.

Часник

Висаджувати озимий часник у ґрунт можна лише тоді, якщо попередньо замочити зубчики у воді на 24-36 годин.