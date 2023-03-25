Ось яку зелень найпростіше виростити на підвіконні: це зможе зробити кожен
З приходом весни кожен відчуває брак вітамінів і витрачає багато грошей на дорогі магазинні фрукти, зелень та овочі. Однак найпростіше виростити на підвіконні свіжу зелень, яка буде корисною для організму.
Про те, як швидко виростити зелень, пише Telegram-канал Дача. Сад і город.
Яка зелень швидко росте на підвіконні
До швидкозростаючих культур належить салат, базилік, цибуля ріпчаста, кріп, петрушка, шпинат та рукола.
Ці рослини добре ростуть в квартирі на балконі, а найважливіше для них – освітлення і полив.
Листя салату росте від 35 до 45 днів, базилік - до 55 днів, рукола - до 25 днів, кріп - до 45, редис - до 21, а зелена цибуля можна зривати вже через 10 днів
Для того, щоб виростити зелень, необхідно дотримуватись таких рекомендацій:
- Найкраще вирощувати на підвіконні або балконі, щоб було достатньо світла і зберігалася температура не менше 16 градусів;
- У місткості для вирощування потрібно засипати дренажний шар - щебінь, кора, а поверх нього ґрунт;
- Підготовлену землю поливати треба теплою водою, після чого можна розпочинати висадку насіння;
- Поверх насіння необхідно насипати близько 0,5-1 сантиметра землі;
- Місткість потрібно накрити плівкою для створення парникового ефекту та провітрювати кожні два дні.
Яку правильно виростити зелень
Зелена цибуля
Садити можна в ґрунт або в місткість із водою, але так, щоб овоч лише злегка торкався води.
Крес-салат
Такий салат дуже простий у догляді. Необхідно регулярно зволожувати ґрунт та повітря. До світла та температури невибагливий.
Петрушка
Варто знати, що петрушка із насіння проростає повільно і потребує багато світла.
Часник
Висаджувати озимий часник у ґрунт можна лише тоді, якщо попередньо замочити зубчики у воді на 24-36 годин.
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