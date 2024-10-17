Як знайти та очистити історію переглядів у TikTok, щоб почати все з чистого листа

Як знайти історію переглядів у TikTok

Натисніть значок свого профілю в нижньому правому куті екрана

Виберіть значок з трьома лініями у верхньому правому куті

Натисніть "Налаштування та конфіденційність" та "Центр активності"

Тепер ви повинні побачити галерею зі всіма відео, які ви дивилися за останні 180 днів. Натисніть будь-яке, яке ви хотіли б переглянути.

Як видалити історію переглядів у TikTok

Якщо ви хочете видалити будь-яке або все відео зі своєї історії, це легко зробити. Ви можете спочатку зберегти історію переглядів, перш ніж видаляти її з TikTok, повернувшись в "Налаштування" та "Конфіденційність", а потім в "Обліковий запис" та "Завантажити дані".

Щоб видалити одне або кілька переглянутих вами відео:

На сторінці історії перегляду натисніть "Вибрати" у верхньому правому кутку. У правому верхньому кутку кожного відео з'являться порожні кружки

Натисніть на коло кожного відео, яке ви хочете видалити, а потім натисніть червону кнопку "Видалити" в правому нижньому кутку

Якщо ви бажаєте видалити всі свої відео, натисніть кнопку "Вибрати всю історію переглядів" у лівому нижньому кутку (вона буде відзначена кружками), а потім натисніть кнопку "Видалити"

Майте на увазі, що навіть якщо ви видалили всі свої відео, вони не зникли повністю: у поясненні TikTok щодо історії переглядів говориться, що "ми продовжимо зберігати дані історії ваших переглядів протягом деякого часу, щоб оптимізувати ваш досвід".

Іншими словами, TikTok, як і раніше, буде використовувати вашу історію для своїх алгоритмів.