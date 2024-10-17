Як знайти та очистити історію переглядів у TikTok, щоб почати все з чистого листа

TikTok швидко запам'ятовує ваші уподобання та пропонує схожий контент на основі історії переглядів. Очищення даних переглядів дозволить вам скинути рекомендації та почати заново, отримуючи більш актуальний контент.
Про те, як легко знайти та видалити історію переглядів у TikTok, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.
Тепер ви повинні побачити галерею зі всіма відео, які ви дивилися за останні 180 днів. Натисніть будь-яке, яке ви хотіли б переглянути.
Якщо ви хочете видалити будь-яке або все відео зі своєї історії, це легко зробити. Ви можете спочатку зберегти історію переглядів, перш ніж видаляти її з TikTok, повернувшись в "Налаштування" та "Конфіденційність", а потім в "Обліковий запис" та "Завантажити дані".
Щоб видалити одне або кілька переглянутих вами відео:
Майте на увазі, що навіть якщо ви видалили всі свої відео, вони не зникли повністю: у поясненні TikTok щодо історії переглядів говориться, що "ми продовжимо зберігати дані історії ваших переглядів протягом деякого часу, щоб оптимізувати ваш досвід".
Іншими словами, TikTok, як і раніше, буде використовувати вашу історію для своїх алгоритмів.
Нагадаємо, що TikTok закриває один із своїх сервісів по всьому світу.
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