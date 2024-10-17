Как найти и очистить историю просмотров в TikTok, чтобы начать все с чистого листа

TikTok быстро запоминает ваши предпочтения и предлагает похожий контент на основе истории просмотров. Очистка данных просмотров позволит вам сбросить рекомендации и начать заново, получая более актуальный контент.
О том, как легко найти и удалить историю просмотров в TikTok, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.
Теперь вы должны увидеть галерею со всеми видео, которые вы смотрели за последние 180 дней. Нажмите на любое, которое вы хотели бы пересмотреть.
Если вы хотите удалить любое или все видео из своей истории, это легко сделать. Вы можете сначала сохранить историю просмотров, прежде чем удалять ее с TikTok, вернувшись в "Настройки" и "Конфиденциальность", а затем в "Учетная запись" и “Загрузить данные".
Чтобы удалить одно или несколько просмотренных вами видео:
Имейте в виду, что даже если вы удалили все свои видео, они не исчезли полностью: в объяснении TikTok относительно истории просмотров говорится, что "мы продолжим хранить данные истории ваших просмотров в течение некоторого времени, чтобы оптимизировать ваш опыт".
Другими словами, TikTok по-прежнему будет использовать вашу историю для своих алгоритмов.
Напомним, что TikTok закрывает один из своих сервисов по всему миру.
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