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Как найти и очистить историю просмотров в TikTok, чтобы начать все с чистого листа

Как управлять историей просмотров в TikTok (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

TikTok быстро запоминает ваши предпочтения и предлагает похожий контент на основе истории просмотров. Очистка данных просмотров позволит вам сбросить рекомендации и начать заново, получая более актуальный контент.

О том, как легко найти и удалить историю просмотров в TikTok, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Как найти историю просмотров в TikTok 

  • Нажмите на значок своего профиля в правом нижнем углу экрана 
  • Выберите значок с тремя линиями в правом верхнем углу 
  • Нажмите "Настройки и конфиденциальность" и “Центр активности" 

Теперь вы должны увидеть галерею со всеми видео, которые вы смотрели за последние 180 дней. Нажмите на любое, которое вы хотели бы пересмотреть. 

Как удалить историю просмотров в TikTok 

Если вы хотите удалить любое или все видео из своей истории, это легко сделать. Вы можете сначала сохранить историю просмотров, прежде чем удалять ее с TikTok, вернувшись в "Настройки" и "Конфиденциальность", а затем в "Учетная запись" и “Загрузить данные".  

Чтобы удалить одно или несколько просмотренных вами видео:

  • На странице истории просмотра нажмите "Выбрать" в правом верхнем углу. В правом верхнем углу каждого видео появятся пустые кружки 
  • Нажмите на кружок каждого видео, которое вы хотите удалить, а затем нажмите красную кнопку "Удалить" в правом нижнем углу 
  • Если вы хотите удалить все свои видео, нажмите кнопку "Выбрать всю историю просмотров" в левом нижнем углу (она будет отмечена кружками), а затем нажмите кнопку "Удалить" 

Имейте в виду, что даже если вы удалили все свои видео, они не исчезли полностью: в объяснении TikTok относительно истории просмотров говорится, что "мы продолжим хранить данные истории ваших просмотров в течение некоторого времени, чтобы оптимизировать ваш опыт".  

Другими словами, TikTok по-прежнему будет использовать вашу историю для своих алгоритмов. 

Напомним, что TikTok закрывает один из своих сервисов по всему миру.

А еще у нас есть материал о том, как с помощью одного приложения превратить видео-рецепты из TikTok в полноценные кулинарные инструкции.

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