Як знайти спонсора, щоб поїхати по програмі захисту у Велику Британію

Як знайти спонсора для переїзду у Велику Британію по програмі захисту

Насправді спонсорів у Британії знайти не так просто, як може здатися, на перший погляд, оскільки вони або вже прихистили українців, які й досі з ними живуть або ж прихистили й вже відчувають, що виконали свій обов’язок. Та варіанти таки є.

Наприклад, досить багато українців і досі знаходять спонсорів за допомогою сайту Room for refuges. Також ще й багато самих британців шукають людей через цю організацію, а не напряму через інтернет.

Є ще один варіант - потрібно писати у місцеві Facebook групи й розписувати максимально багато і детально інформацію про себе, додавати свої фотографії та просто чекати, що хтось захоче вас прихистити, напише вам і запропонує свою допомогу з житлом та переїздом.

Важливо пам'ятати, якщо ви шукаєте реального спонсора - ніколи не платіть самостійно за візу. Крім втрати грошей, ви ризикуєте бути депортованим та забаненим за намагання перетнути кордон з фальшивою візою.

Так, на жаль, шахрайства багато, тому важливо шукати спонсора на перевірених ресурсах і бути максимально обережним при спілкуванні.

Що таке програма захисту

Програма захисту - це проект уряду Великої Британії, що дозволяє громадянам сполученого королівства спонсорувати чиюсь візу з України та приймати їх протягом щонайменше шести місяців у своєму домі.

А за необхідністю, цей термін може бути подовжений до трьох років після подачі заяви на біометричний дозвіл на проживання, вже в межах Великої Британії.