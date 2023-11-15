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Як знайти спонсора, щоб поїхати по програмі захисту у Велику Британію

Як українцям знайти спонсора у Британії (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Велика кількість українських біженців нині проживає у Великій Британії у спонсорів, тобто, у людей, які їх прихистили у себе безкоштовно і допомагають з проблемами.

А про те, як знайти цих спонсорів, та ще й потрапити під програму захисту, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на на Instagram блогерки Ольги Резнікової, яка ділиться у своєму блозі досвідом життя в різних країнах.

Як знайти спонсора для переїзду у Велику Британію по програмі захисту 

Насправді спонсорів у Британії знайти не так просто, як може здатися, на перший погляд, оскільки вони або вже прихистили українців, які й досі з ними живуть або ж прихистили й вже відчувають, що виконали свій обов’язок. Та варіанти таки є. 

Наприклад, досить багато українців і досі знаходять спонсорів за допомогою сайту Room for refuges. Також ще й багато самих британців шукають людей через цю організацію, а не напряму через інтернет. 

Є ще один варіант - потрібно писати у місцеві Facebook групи й розписувати максимально багато і детально інформацію про себе, додавати свої фотографії та просто чекати, що хтось захоче вас прихистити, напише вам і запропонує свою допомогу з житлом та переїздом. 

Важливо пам'ятати, якщо ви шукаєте реального спонсора - ніколи не платіть самостійно за візу. Крім втрати грошей, ви ризикуєте бути депортованим та забаненим за намагання перетнути кордон з фальшивою візою.

Так, на жаль, шахрайства багато, тому важливо шукати спонсора на перевірених ресурсах і бути максимально обережним при спілкуванні.  

Що таке програма захисту 

Програма захисту - це проект уряду Великої Британії, що дозволяє громадянам сполученого королівства спонсорувати чиюсь візу з України та приймати їх протягом щонайменше шести місяців у своєму домі. 

А за необхідністю, цей термін може бути подовжений до трьох років після подачі заяви на біометричний дозвіл на проживання, вже в межах Великої Британії.

Раніше ми розповідали про те, які країни готові платити українським біженцям, щоб вони повернулися додому.

А також про топ-7 країн, в яких створені найкращі умови для українських біженців.

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