Как найти спонсора, чтобы поехать по программе защиты в Великобританию

Как найти спонсора для переезда в Великобританию по программе защиты

На самом деле спонсоров в Британии найти не так просто, как может показаться, на первый взгляд, поскольку они либо уже приютили украинцев, которые до сих пор с ними живут или же приютили и уже чувствуют, что выполнили свой долг. Но варианты есть.

Например, достаточно много украинцев до сих пор находят спонсоров с помощью сайта Room for refuges. Также еще и многие британцы ищут людей через эту организацию, а не напрямую через интернет.

Есть еще один вариант - нужно писать в местные Facebook группы и расписывать максимально много и подробно информацию о себе, добавлять свои фотографии и просто ждать, что кто-то захочет вас приютить, напишет вам и предложит свою помощь с жильем и переездом.

Важно помнить, если вы ищете реального спонсора - никогда не платите самостоятельно за визу. Кроме потери денег, вы рискуете быть депортированным и забаненным за попытку пересечь границу с фальшивой визой.

Да, к сожалению, мошенничества много, поэтому важно искать спонсора на проверенных ресурсах и быть максимально осторожным при общении.

Что такое программа защиты

Программа защиты - это проект правительства Великобритании, позволяющий гражданам Британии спонсировать чью-то визу из Украины и принимать их в течение как минимум шести месяцев в своем доме.

А по необходимости этот срок может быть продлен до трех лет, после подачи заявления на биометрическое видение на жительство, уже в пределах Великобритании.