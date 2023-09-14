Як знайти роботу без будь-якого досвіду: п'ять дієвих порад для початківців

Волонтерство

Це хороша можливість продемонструвати вашу громадянську чи активістську позицію та готовність приєднатися до проєкту на безоплатних засадах. Крім того, волонтерство містить велику кількість навичок, які можуть знадобитися в роботі: менеджмент, робота в команді, комунікації тощо.

Обов'язково вказуйте волонтерську діяльність у резюме. Чим більше вона відповідатиме бажаній посаді, тим краще. Зверніть увагу роботодавця на обов'язки, які ви виконували, та навички, які здобули.

Неповна зайнятість

Іншими словами це підробіток, який пасивно приносить вам дохід і досвід. Молодь здебільшого починає шукати першу роботу ще в студентські часи, тому неповна зайнятість може стати хорошим варіантом.

Наприклад, у Державному центрі зайнятості можна знайти вакансії для молодих людей з різних регіонів України, які не мають досвіду, але в пошуках першої роботи. Наголошуємо, що будь-яка практика заслуговують на місце в резюме.

Власні проєкти

Якщо ви змогли організувати власний проєкт, однозначно додавайте це в резюме. Ймовірно, така діяльність залучає багато різних навичок, тому додатково опишіть, у чому суть проєкту, чим ви в ньому займаєтеся тощо.

Не важливо, чи був проєкт комерційним. Він так чи інакше приверне увагу роботодавця до вашої кандидатури.

Самоосвіта

Не секрет, що світ динамічний і дуже швидко розвивається. Щоб встигати за цими новаціями, потрібно займатися самоосвітою. Роботодавці завжди цінують співробітників, які готові вивчати щось нове.

До того ж якщо у вас немає досвіду роботи, то саме навчання в цій галузі дасть вам хоча б поверхневий досвід та уявлення. А для майбутнього роботодавця ваша ініціативність стане сигналом до того, що ви готові розвиватися разом із компанією.