Як знайти роботу без будь-якого досвіду: п'ять дієвих порад для початківців

Часто пошук першої роботи ускладнюється відсутністю досвіду та потрібних навичок. А самі роботодавці вимагають від потенційних кандидатів від одного року релевантного досвіду. Але якщо у вас його немає, це не означає, що двері в професію для вас зачинені.
Де здобути досвід, окрім місця роботи, - детальніше дізнавайтеся з матеріалу Styler.
Це хороша можливість продемонструвати вашу громадянську чи активістську позицію та готовність приєднатися до проєкту на безоплатних засадах. Крім того, волонтерство містить велику кількість навичок, які можуть знадобитися в роботі: менеджмент, робота в команді, комунікації тощо.
Обов'язково вказуйте волонтерську діяльність у резюме. Чим більше вона відповідатиме бажаній посаді, тим краще. Зверніть увагу роботодавця на обов'язки, які ви виконували, та навички, які здобули.
Іншими словами це підробіток, який пасивно приносить вам дохід і досвід. Молодь здебільшого починає шукати першу роботу ще в студентські часи, тому неповна зайнятість може стати хорошим варіантом.
Наприклад, у Державному центрі зайнятості можна знайти вакансії для молодих людей з різних регіонів України, які не мають досвіду, але в пошуках першої роботи. Наголошуємо, що будь-яка практика заслуговують на місце в резюме.
Якщо ви змогли організувати власний проєкт, однозначно додавайте це в резюме. Ймовірно, така діяльність залучає багато різних навичок, тому додатково опишіть, у чому суть проєкту, чим ви в ньому займаєтеся тощо.
Не важливо, чи був проєкт комерційним. Він так чи інакше приверне увагу роботодавця до вашої кандидатури.
Не секрет, що світ динамічний і дуже швидко розвивається. Щоб встигати за цими новаціями, потрібно займатися самоосвітою. Роботодавці завжди цінують співробітників, які готові вивчати щось нове.
До того ж якщо у вас немає досвіду роботи, то саме навчання в цій галузі дасть вам хоча б поверхневий досвід та уявлення. А для майбутнього роботодавця ваша ініціативність стане сигналом до того, що ви готові розвиватися разом із компанією.
Раніше ми розповідали, яка є робота для студентів у Києві без досвіду роботи.
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