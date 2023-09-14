Как найти работу без какого-либо опыта: пять действенных советов для начинающих

Волонтерство

Это хорошая возможность продемонстрировать вашу гражданскую или активистскую позицию и готовность присоединиться к проекту на безвозмездной основе. Кроме того, волонтерство содержит множество навыков, которые могут понадобиться в работе: менеджмент, работа в команде, коммуникации и т. д.

Обязательно указывайте волонтерскую деятельность в резюме. Чем больше она будет соответствовать желаемой должности, тем лучше. Обратите внимание работодателя на обязанности, которые вы выполняли, и навыки, которые вы получили.

Неполная занятость

Другими словами это подработка, которая пассивно приносит вам доход и опыт. Молодежь в большинстве своем начинает искать первую работу еще в студенческое время, поэтому неполная занятость может стать хорошим вариантом.

К примеру, в Государственном центре занятости можно найти вакансии для молодых людей из разных регионов Украины, не имеющих опыта, но которые в поисках первой работы. Отмечаем, что любая практика заслуживают места в резюме.

Собственные проекты

Если вы смогли организовать свой проект, однозначно добавляйте это в резюме. Вероятно, такая деятельность привлекает много разных навыков, поэтому опишите, в чем суть проекта, чем вы в нем занимаетесь и т. д.

Не важно, был ли проект коммерческим. Он так или иначе привлечет внимание работодателя к вашей кандидатуре.

Самообразование

Не секрет, что мир динамичный и очень быстро развивается. Чтобы успевать за этими новациями, нужно заниматься самообразованием. Работодатели всегда ценят сотрудников, готовых изучать что-то новое.

К тому же, если у вас нет опыта работы, то само обучение в этой области даст вам хотя бы поверхностный опыт и представления. А для будущего работодателя ваша инициативность станет сигналом того, что вы готовы развиваться вместе с компанией.