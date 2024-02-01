Як знайти якісні речі у секонд-хенді й заощадити гроші: лайфхаки

Легко шукати, швидко обирати та дешево купувати речі у секонд-хенді вдається не кожному. Насправді ж більшість товарів у так званих секондах потрібно вміти "фільтрувати" - не лише за категоріями, але й за якістю.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які типи секонд-хендів існують в Україні, як відбувається оплата обраного товару, а також коли та як найкраще шукати речі в секондах.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: secondhand.uz.ua, SRS Company.
Єдиної універсальної системи класифікації одягу секонд-хенд фактично не існує, адже кожен постачальник намагається придумати свої унікальні типи та види.
Водночас варто згадати про загальноприйняті (і загальнозрозумілі) групи:
Якщо говорити про якість речей, умовно їх можна розподілити на:
Речі у секондах сортують за типом та якістю (ілюстративне фото: freepik.com)
В Україні магазини секонд-хендів можуть використовувати різні схеми продажу товарів:
Якщо ви потрапили на секонд, де товари продаються "на вагу", персонал магазину обов'язково зважить всі обрані вами речі - від цього залежатиме вартість покупки.
У таких магазинах кожен день має свою фіксовану ціну за кілограм речей.
Секонд-хенди, де речі продаються поштучно, схожі на звичайні магазини одягу. Тут платити доведеться окремо - за кожен з обраних товарів (згідно з цінниками на речах або окремих стійках).
"Змішаний" секонд пропонує покупцям речі нормальної якості поштучно і речі "на вагу", які зазвичай можуть бути значно нижчої якості. Підрахувати ваші загальні витрати допоможуть працівники закладу.
Насамкінець, у більшості секонд-хендів є окремі стійки (чи навіть відділи) з речами найвищої якості. Такі товари зазвичай продаються за окремими (вищими) цінами, вказаними на бірках.
Чоловічі, жіночі та дитячі речі розташовані зазвичай окремо (ілюстративне фото: freepik.com)
У більшості секонд-хендів ціни на речі залежать від конкретного дня тижня чи актуальних акцій.
Найдорожчим зазвичай є перший день - день завозу нової партії товару. Після цього ціни можуть змінюватися (зменшуватися) ледь не щодня.
Найдешевшим найчастіше є останній день завозу - напередодні отримання працівниками магазину нових речей.
Коли найкраще шукати речі в секонді - питання неоднозначне. Все залежить від того, що саме ви шукаєте.
Найкращі (та найдорожчі) речі доступні покупцям у день завозу та найближчі після цього дні.
Якщо ж вам потрібне ганчір'я чи дрантя для якихось технічних потреб - найкраще скористатися останнім днем завозу, коли ціни (особливо у секондах "на вагу") найнижчі.
Крім того, у секондах часто простежується "сезонність". Літній одяг можуть почати завозити ще на початку весни, тоді як зимовий - до настання перших холодів.
З огляду на це підшуковувати необхідні вам речі можна дещо заздалегідь, або ж навпаки - "не в сезон" (коли попит на потрібну вам категорію речей буде значно меншим).
Деякі секонди продають не тільки одяг чи взуття, але й техніку (ілюстративне фото: freepik.com)
Для того, щоб знайти у секонд-хенді необхідні вам речі, варто дотримуватися низки основних "неписаних правил".
До походу в магазин:
Разом - веселіше (ілюстративне фото: freepik.com)
У магазині:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як легко прибрати неприємний запах речей з секонд-хенду.
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