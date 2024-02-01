Як знайти якісні речі у секонд-хенді й заощадити гроші: лайфхаки

Класифікація одягу секонд-хенд

Єдиної універсальної системи класифікації одягу секонд-хенд фактично не існує, адже кожен постачальник намагається придумати свої унікальні типи та види.

Водночас варто згадати про загальноприйняті (і загальнозрозумілі) групи:

оригінал (несортований секонд-хенд) - одяг, взуття та предмети домашнього вжитку, які здають люди в "оригінальному" пакуванні (пакетах, мішках, коробках тощо)

сортований секонд-хенд - одяг, взуття чи предмети домашнього вжитку, які відсортовані за однією чи кількома основними ознаками

Якщо говорити про якість речей, умовно їх можна розподілити на:

секонд-хенд "Люкс", "Крем" чи "Екстра" - якісні та сучасні речі (здебільшого брендові), часто майже нові або нові (можуть бути навіть з бірками чи цінниками)

секонд-хенд 1 сорту - якісні речі без пошкоджень і слідів зносу (найбільш продавана категорія)

секонд-хенд 2 сорту - речі з невеликими, але видимими слідами зносу, браком, або ж одяг, що вийшов з моди

секонд-хенд 3 сорту - речі практично непридатні для подальшого використання за прямим призначенням (можуть мати ознаки значного браку, високий ступінь зносу і використовуються найчастіше як дрантя чи технічний текстиль)

Речі у секондах сортують за типом та якістю (ілюстративне фото: freepik.com)

Які секонд-хенди бувають і як платити за товар

В Україні магазини секонд-хендів можуть використовувати різні схеми продажу товарів:

речі "на вагу"

речі поштучно

"змішаний" тип продажу

Якщо ви потрапили на секонд, де товари продаються "на вагу", персонал магазину обов'язково зважить всі обрані вами речі - від цього залежатиме вартість покупки.

У таких магазинах кожен день має свою фіксовану ціну за кілограм речей.

Секонд-хенди, де речі продаються поштучно, схожі на звичайні магазини одягу. Тут платити доведеться окремо - за кожен з обраних товарів (згідно з цінниками на речах або окремих стійках).

"Змішаний" секонд пропонує покупцям речі нормальної якості поштучно і речі "на вагу", які зазвичай можуть бути значно нижчої якості. Підрахувати ваші загальні витрати допоможуть працівники закладу.

Насамкінець, у більшості секонд-хендів є окремі стійки (чи навіть відділи) з речами найвищої якості. Такі товари зазвичай продаються за окремими (вищими) цінами, вказаними на бірках.

Чоловічі, жіночі та дитячі речі розташовані зазвичай окремо (ілюстративне фото: freepik.com)

Коли найкраще шукати речі у секонд-хенді

У більшості секонд-хендів ціни на речі залежать від конкретного дня тижня чи актуальних акцій.

Найдорожчим зазвичай є перший день - день завозу нової партії товару. Після цього ціни можуть змінюватися (зменшуватися) ледь не щодня.

Найдешевшим найчастіше є останній день завозу - напередодні отримання працівниками магазину нових речей.

Коли найкраще шукати речі в секонді - питання неоднозначне. Все залежить від того, що саме ви шукаєте.

Найкращі (та найдорожчі) речі доступні покупцям у день завозу та найближчі після цього дні.

Якщо ж вам потрібне ганчір'я чи дрантя для якихось технічних потреб - найкраще скористатися останнім днем завозу, коли ціни (особливо у секондах "на вагу") найнижчі.

Крім того, у секондах часто простежується "сезонність". Літній одяг можуть почати завозити ще на початку весни, тоді як зимовий - до настання перших холодів.

З огляду на це підшуковувати необхідні вам речі можна дещо заздалегідь, або ж навпаки - "не в сезон" (коли попит на потрібну вам категорію речей буде значно меншим).

Деякі секонди продають не тільки одяг чи взуття, але й техніку (ілюстративне фото: freepik.com)

Як швидко знайти потрібну річ у секонд-хенді

Для того, щоб знайти у секонд-хенді необхідні вам речі, варто дотримуватися низки основних "неписаних правил".

До походу в магазин:

ретельно перегляньте свій гардероб і складіть список речей, які ви б хотіли знайти та придбати першочергово

підрахуйте, яку приблизно суму грошей маєте у своєму розпорядженні

оберіть найзручніший для вас секонд-хенд і дізнайтесь графік його роботи, схему продажу товарів, день завозу та актуальні ціни

заплануйте похід на секонд у день, що відповідає вашим побажанням (з огляду на те, що ви шукаєте) та можливостям (з огляду на наявність достатньої кількості вільного часу та необхідних коштів)

перевірте свої заміри - розмір одягу, який підходить вам саме зараз (аби не витрачати на це зайвий час потім)

запасіться терпінням - похід на секонд не завжди може принести бажані результати з першого разу (інколи у пошуках необхідного відвідати магазин доведеться в інший день, коли прийде нова партія товару)

запропонуйте близькій людині (другу, родичу) скласти вам компанію - будь-який шопінг може бути веселішим, коли є з ким порадитись і перекинутись слівцем (однак ця людина має бути терплячою, готовою до тривалого перебування у секонд-хенді та "копирсання" в різних речах)

Разом - веселіше (ілюстративне фото: freepik.com)

У магазині: