Как найти качественные вещи в секонд-хенде и сэкономить деньги: лайфхаки

Классификация одежды секонд-хенд

Единой универсальной системы классификации одежды секонд-хенда фактически не существует, ведь каждый поставщик пытается придумать свои уникальные типы и виды.

В то же время следует упомянуть об общепринятых (и общепонятных) группах:

оригинал (несортированный секонд-хенд) - одежда, обувь и предметы домашнего обихода, которые сдают люди в "оригинальной" упаковке (пакетах, мешках, коробках и т.п.)

сортированный секонд-хенд - одежда, обувь или предметы домашнего обихода, отсортированные по одному или нескольким основным признакам

Если говорить о качестве вещей, условно их можно разделить на:

секонд-хенд "Люкс", "Крем" или "Экстра" - качественные и современные вещи (в основном брендовые), часто почти новые или новые (могут быть даже с бирками или ценниками)

секонд-хенд 1 сорта - качественные вещи без повреждений и следов износа (наиболее продаваемая категория)

секонд-хенд 2 сорта - вещи с небольшими, но видимыми следами износа, браком, или же вышедшая из моды одежда

секонд-хенд 3 сорта - вещи практически непригодные для дальнейшего использования по прямому назначению (могут иметь признаки значительного брака, высокую степень износа и используются чаще всего как ветошь или технический текстиль)

Вещи в секондах сортируют по типу и качеству (иллюстративное фото: freepik.com)

Какие секонд-хенды бывают и как платить за товар

В Украине магазины секонд-хендов могут использовать разные схемы продажи товаров:

вещи "на вес"

вещи поштучно

"смешанный" тип продаж

Если вы попали на секонд, где товары продаются "на вес", персонал магазина обязательно взвесит все выбранные вами вещи - от этого будет зависеть стоимость покупки.

В таких магазинах каждый день имеет свою фиксированную цену за килограмм вещей.

Секонд-хенды, где вещи продаются поштучно, похожи на обычные магазины одежды. Здесь платить придется отдельно - за каждый из выбранных товаров (согласно ценникам на вещах или отдельных стойках).

"Смешанный" секонд предлагает покупателям вещи нормального качества поштучно и вещи "на вес", которые обычно могут быть значительно более низкого качества. Подсчитать ваши общие расходы помогут работники заведения.

В довершение всего, в большинстве секонд-хендов есть отдельные стойки (или даже отделы) с вещами наиболее высокого качества. Такие товары обычно продаются по отдельным (более высоким) ценам, указанным на бирках.

Мужские, женские и детские вещи расположены обычно по отдельности (иллюстративное фото: freepik.com)

Когда лучше всего искать вещи в секонд-хенде

В большинстве секонд-хендов цены на вещи зависят от конкретного дня недели или актуальных акций.

Самый дорогой, как правило, первый день - день завоза новой партии товара. После этого цены могут меняться (уменьшаться) чуть ли не каждый день.

Самым дешевым чаще всего является последний день завоза - накануне получения работниками магазина новых вещей.

Когда лучше всего искать вещи в секонде - вопрос неоднозначный. Все зависит от того, что именно вы ищете.

Самые лучшие (и самые дорогие) вещи доступны покупателям в день завоза и ближайшие после этого дни.

Если же вам нужны тряпки или ветошь для каких-то технических нужд - лучше всего воспользоваться последним днем завоза, когда цены (особенно в секондах "на вес") самые низкие.

Кроме того, в секондах часто прослеживается "сезонность". Летнюю одежду могут начать завозить еще в начале весны, тогда как зимнюю - до наступления первых холодов.

Учитывая это подыскивать необходимые вам вещи можно несколько заранее, или наоборот - "не в сезон" (когда спрос на нужную вам категорию вещей будет значительно меньше).

Некоторые секонды продают не только одежду или обувь, но и технику (иллюстративное фото: freepik.com)

Как быстро найти нужную вещь в секонд-хенде

Для того чтобы найти в секонд-хенде необходимые вам вещи, следует придерживаться ряда основных "неписаных правил".

До похода в магазин:

тщательно просмотрите свой гардероб и составьте список вещей, которые вы хотели бы найти и приобрести в первую очередь

подсчитайте, какой примерно суммой денег располагаете

выберите самый удобный для вас секонд-хенд и узнайте график его работы, схему продажи товаров, день завоза и актуальные цены

запланируйте поход на секонд в день, соответствующий вашим пожеланиям (учитывая то, что вы ищете) и возможностям (учитывая наличие достаточного количества свободного времени и необходимых средств)

проверьте свои замеры - размер одежды, который подходит вам именно сейчас (чтобы не тратить на это лишнее время потом)

запаситесь терпением - поход на секонд не всегда может принести желаемые результаты с первого раза (иногда в поисках необходимого посетить магазин придется в другой день, когда придет новая партия товара)

предложите близкому человеку (другу, родственнику) составить вам компанию - любой шоппинг может быть веселее, когда есть с кем посоветоваться и перекинуться словцом (однако этот человек должен быть терпеливым, готовым к длительному пребыванию в секонд-хенде и "копанию" в разных вещах)

Вместе - веселее (иллюстративное фото: freepik.com)

В магазине: