Как найти качественные вещи в секонд-хенде и сэкономить деньги: лайфхаки

Легко искать, быстро выбирать и дешево покупать вещи в секонд-хенде удается не каждому. На самом же деле большинство товаров в так называемых секондах нужно уметь "фильтровать" - не только по категориям, но и по качеству.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие типы секонд-хендов существуют в Украине, как происходит оплата выбранного товара, а также когда и как лучше всего искать вещи в секондах.
При подготовке материала были использованы следующие источники: secondhand.uz.ua, SRS Company.
Единой универсальной системы классификации одежды секонд-хенда фактически не существует, ведь каждый поставщик пытается придумать свои уникальные типы и виды.
В то же время следует упомянуть об общепринятых (и общепонятных) группах:
Если говорить о качестве вещей, условно их можно разделить на:
Вещи в секондах сортируют по типу и качеству (иллюстративное фото: freepik.com)
В Украине магазины секонд-хендов могут использовать разные схемы продажи товаров:
Если вы попали на секонд, где товары продаются "на вес", персонал магазина обязательно взвесит все выбранные вами вещи - от этого будет зависеть стоимость покупки.
В таких магазинах каждый день имеет свою фиксированную цену за килограмм вещей.
Секонд-хенды, где вещи продаются поштучно, похожи на обычные магазины одежды. Здесь платить придется отдельно - за каждый из выбранных товаров (согласно ценникам на вещах или отдельных стойках).
"Смешанный" секонд предлагает покупателям вещи нормального качества поштучно и вещи "на вес", которые обычно могут быть значительно более низкого качества. Подсчитать ваши общие расходы помогут работники заведения.
В довершение всего, в большинстве секонд-хендов есть отдельные стойки (или даже отделы) с вещами наиболее высокого качества. Такие товары обычно продаются по отдельным (более высоким) ценам, указанным на бирках.
Мужские, женские и детские вещи расположены обычно по отдельности (иллюстративное фото: freepik.com)
В большинстве секонд-хендов цены на вещи зависят от конкретного дня недели или актуальных акций.
Самый дорогой, как правило, первый день - день завоза новой партии товара. После этого цены могут меняться (уменьшаться) чуть ли не каждый день.
Самым дешевым чаще всего является последний день завоза - накануне получения работниками магазина новых вещей.
Когда лучше всего искать вещи в секонде - вопрос неоднозначный. Все зависит от того, что именно вы ищете.
Самые лучшие (и самые дорогие) вещи доступны покупателям в день завоза и ближайшие после этого дни.
Если же вам нужны тряпки или ветошь для каких-то технических нужд - лучше всего воспользоваться последним днем завоза, когда цены (особенно в секондах "на вес") самые низкие.
Кроме того, в секондах часто прослеживается "сезонность". Летнюю одежду могут начать завозить еще в начале весны, тогда как зимнюю - до наступления первых холодов.
Учитывая это подыскивать необходимые вам вещи можно несколько заранее, или наоборот - "не в сезон" (когда спрос на нужную вам категорию вещей будет значительно меньше).
Некоторые секонды продают не только одежду или обувь, но и технику (иллюстративное фото: freepik.com)
Для того чтобы найти в секонд-хенде необходимые вам вещи, следует придерживаться ряда основных "неписаных правил".
До похода в магазин:
Вместе - веселее (иллюстративное фото: freepik.com)
В магазине:
Напомним, ранее мы рассказывали, как легко убрать неприятный запах вещей из секонд-хенда.
Читайте также, какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде, чтобы не подорвать здоровье.