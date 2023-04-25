Ніколи не купуйте в секонд-хенді ці речі, інакше підірвете здоров'я

Магазини секонд-хенду чудово рятують у складні періоди життя, коли немає можливості купити нові речі. До того ж ви даєте друге життя речам і приносите користь нашій планеті. Але є речі, які купувати в магазинах ношеного одягу, не можна.

Які речі ні за що не варто купувати у секондах, інакше ризикуєте здоров'ям – читайте у матеріалі Styler.

Що не можна купувати в секонд-хенді

Пуховики та "дуті" пальта. Справа в тому, що всі товари з секонд-хенду проходять обов'язкове термічне оброблення та прання. Внаслідок чого, наприклад, пуховики можуть прийти якщо не в непридатність, то втратити своє первісне призначення. Наповнювач збереться в грудки й просто перестане гріти.

Спортивний одяг. Найчастіше такий потрапляє в секонд після активного використання людиною. На ньому можуть бути стійкі плями поту та дуже розтягнуті резинки.

Капелюхи, кепки та шапки дуже рідко стирають власники. Так, на внутрішній стороні шапки або кепки можна знайти жовті плями, розлучення та інші сліди, що може викликати бридливість.

Нижня білизна та шкарпетки. Тут усе ясно, рідко в кого з'явиться бажання носити такі особисті речі.

Шоломи. У шоломів та касок є термін придатності та вимоги до стану. Якщо шолом був у вжитку, він міг уже бути вдарений або матеріали встигли втратити свої захисні властивості.

Вовняні речі. В результаті прання такий одяг втрачає початкові властивості та перестає гріти.

Які хвороби можна підхопити при примірюванні одягу

Дерматологи попереджають, що, приміряючи одяг у магазині, люди можуть постраждати від алергії та інших захворювань. У секонді це дуже актуально. Просто згадайте, скільки людей там міряють одяг і кидають його на підлогу.

Особливо обережними потрібно бути з одягом з магазинів одягу. Перед продажем кожен секонд-хенд, що поважає себе, пере одяг, але ніхто не застрахований від попадання в продаж брудних футболок, джинсів... Пам'ятайте про ризик, адже деякі елементи одягу просто оброблені засобами для маскування неприємного запаху.

Ось список захворювань, які ви можете підчепити через одяг:

короста;

грибок;

вірус папіломи людини;

контагіозний молюск;

вітрянка.

Одні хвороби можуть просто викликати висип, а інші можуть укласти людину в ліжко на цілий тиждень.