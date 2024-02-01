Як знайти якісні речі у секонд-хенді й заощадити гроші: лайфхаки
Легко шукати, швидко обирати та дешево купувати речі у секонд-хенді вдається не кожному. Насправді ж більшість товарів у так званих секондах потрібно вміти "фільтрувати" - не лише за категоріями, але й за якістю.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які типи секонд-хендів існують в Україні, як відбувається оплата обраного товару, а також коли та як найкраще шукати речі в секондах.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: secondhand.uz.ua, SRS Company.
Класифікація одягу секонд-хенд
Єдиної універсальної системи класифікації одягу секонд-хенд фактично не існує, адже кожен постачальник намагається придумати свої унікальні типи та види.
Водночас варто згадати про загальноприйняті (і загальнозрозумілі) групи:
- оригінал (несортований секонд-хенд) - одяг, взуття та предмети домашнього вжитку, які здають люди в "оригінальному" пакуванні (пакетах, мішках, коробках тощо)
- сортований секонд-хенд - одяг, взуття чи предмети домашнього вжитку, які відсортовані за однією чи кількома основними ознаками
Якщо говорити про якість речей, умовно їх можна розподілити на:
- секонд-хенд "Люкс", "Крем" чи "Екстра" - якісні та сучасні речі (здебільшого брендові), часто майже нові або нові (можуть бути навіть з бірками чи цінниками)
- секонд-хенд 1 сорту - якісні речі без пошкоджень і слідів зносу (найбільш продавана категорія)
- секонд-хенд 2 сорту - речі з невеликими, але видимими слідами зносу, браком, або ж одяг, що вийшов з моди
- секонд-хенд 3 сорту - речі практично непридатні для подальшого використання за прямим призначенням (можуть мати ознаки значного браку, високий ступінь зносу і використовуються найчастіше як дрантя чи технічний текстиль)
Речі у секондах сортують за типом та якістю (ілюстративне фото: freepik.com)
Які секонд-хенди бувають і як платити за товар
В Україні магазини секонд-хендів можуть використовувати різні схеми продажу товарів:
- речі "на вагу"
- речі поштучно
- "змішаний" тип продажу
Якщо ви потрапили на секонд, де товари продаються "на вагу", персонал магазину обов'язково зважить всі обрані вами речі - від цього залежатиме вартість покупки.
У таких магазинах кожен день має свою фіксовану ціну за кілограм речей.
Секонд-хенди, де речі продаються поштучно, схожі на звичайні магазини одягу. Тут платити доведеться окремо - за кожен з обраних товарів (згідно з цінниками на речах або окремих стійках).
"Змішаний" секонд пропонує покупцям речі нормальної якості поштучно і речі "на вагу", які зазвичай можуть бути значно нижчої якості. Підрахувати ваші загальні витрати допоможуть працівники закладу.
Насамкінець, у більшості секонд-хендів є окремі стійки (чи навіть відділи) з речами найвищої якості. Такі товари зазвичай продаються за окремими (вищими) цінами, вказаними на бірках.
Чоловічі, жіночі та дитячі речі розташовані зазвичай окремо (ілюстративне фото: freepik.com)
Коли найкраще шукати речі у секонд-хенді
У більшості секонд-хендів ціни на речі залежать від конкретного дня тижня чи актуальних акцій.
Найдорожчим зазвичай є перший день - день завозу нової партії товару. Після цього ціни можуть змінюватися (зменшуватися) ледь не щодня.
Найдешевшим найчастіше є останній день завозу - напередодні отримання працівниками магазину нових речей.
Коли найкраще шукати речі в секонді - питання неоднозначне. Все залежить від того, що саме ви шукаєте.
Найкращі (та найдорожчі) речі доступні покупцям у день завозу та найближчі після цього дні.
Якщо ж вам потрібне ганчір'я чи дрантя для якихось технічних потреб - найкраще скористатися останнім днем завозу, коли ціни (особливо у секондах "на вагу") найнижчі.
Крім того, у секондах часто простежується "сезонність". Літній одяг можуть почати завозити ще на початку весни, тоді як зимовий - до настання перших холодів.
З огляду на це підшуковувати необхідні вам речі можна дещо заздалегідь, або ж навпаки - "не в сезон" (коли попит на потрібну вам категорію речей буде значно меншим).
Деякі секонди продають не тільки одяг чи взуття, але й техніку (ілюстративне фото: freepik.com)
Як швидко знайти потрібну річ у секонд-хенді
Для того, щоб знайти у секонд-хенді необхідні вам речі, варто дотримуватися низки основних "неписаних правил".
До походу в магазин:
- ретельно перегляньте свій гардероб і складіть список речей, які ви б хотіли знайти та придбати першочергово
- підрахуйте, яку приблизно суму грошей маєте у своєму розпорядженні
- оберіть найзручніший для вас секонд-хенд і дізнайтесь графік його роботи, схему продажу товарів, день завозу та актуальні ціни
- заплануйте похід на секонд у день, що відповідає вашим побажанням (з огляду на те, що ви шукаєте) та можливостям (з огляду на наявність достатньої кількості вільного часу та необхідних коштів)
- перевірте свої заміри - розмір одягу, який підходить вам саме зараз (аби не витрачати на це зайвий час потім)
- запасіться терпінням - похід на секонд не завжди може принести бажані результати з першого разу (інколи у пошуках необхідного відвідати магазин доведеться в інший день, коли прийде нова партія товару)
- запропонуйте близькій людині (другу, родичу) скласти вам компанію - будь-який шопінг може бути веселішим, коли є з ким порадитись і перекинутись слівцем (однак ця людина має бути терплячою, готовою до тривалого перебування у секонд-хенді та "копирсання" в різних речах)
Разом - веселіше (ілюстративне фото: freepik.com)
У магазині:
- перевірте, чи дійсно товари у цей день продаються за визначеною вами заздалегідь ціною (аби уникнути розчарування під час оплати покупок)
- озирніться - зорієнтуйтесь у магазині, його відділах, стійках (ящиках), місцерозташуванні тих чи інших категорій речей (щоб не витрачати зайвий час біля стійок з непотрібними чи непідходящими вам речами)
- передивляйтесь речі ретельно, але швидко (не соромтесь "покопатися", адже ви прийшли у секонд саме для цього - обрати якісну та підходящу вам річ)
- обирайте конкретні речі - лише те, що вам підходить і подобається найбільше
- відкладайте обрані товари для подальшої примірки (щоб не бігати у примірочну сто разів)
- приміряйте обрані речі (якщо ви купуєте їх для себе) та залишайте найнеобхідніше
- якщо секонд ваговий - зважте обрані речі на контрольних вагах (вони зазвичай стоять на видноті), аби зорієнтуватись у їхній актуальній вартості (це може допомогти "відфільтрувати" зайве та непершочергове)
- уважно передивіться все те, що вам сподобалось і підійшло - переконайтесь, що речі (та їхня тканина) нормальної якості й не мають неочікуваних дефектів на швах, блискавках, підкладках, ґудзиках і т.д.
- оплатіть свої покупки
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як легко прибрати неприємний запах речей з секонд-хенду.
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