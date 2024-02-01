Как найти качественные вещи в секонд-хенде и сэкономить деньги: лайфхаки
Легко искать, быстро выбирать и дешево покупать вещи в секонд-хенде удается не каждому. На самом же деле большинство товаров в так называемых секондах нужно уметь "фильтровать" - не только по категориям, но и по качеству.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие типы секонд-хендов существуют в Украине, как происходит оплата выбранного товара, а также когда и как лучше всего искать вещи в секондах.
При подготовке материала были использованы следующие источники: secondhand.uz.ua, SRS Company.
Классификация одежды секонд-хенд
Единой универсальной системы классификации одежды секонд-хенда фактически не существует, ведь каждый поставщик пытается придумать свои уникальные типы и виды.
В то же время следует упомянуть об общепринятых (и общепонятных) группах:
- оригинал (несортированный секонд-хенд) - одежда, обувь и предметы домашнего обихода, которые сдают люди в "оригинальной" упаковке (пакетах, мешках, коробках и т.п.)
- сортированный секонд-хенд - одежда, обувь или предметы домашнего обихода, отсортированные по одному или нескольким основным признакам
Если говорить о качестве вещей, условно их можно разделить на:
- секонд-хенд "Люкс", "Крем" или "Экстра" - качественные и современные вещи (в основном брендовые), часто почти новые или новые (могут быть даже с бирками или ценниками)
- секонд-хенд 1 сорта - качественные вещи без повреждений и следов износа (наиболее продаваемая категория)
- секонд-хенд 2 сорта - вещи с небольшими, но видимыми следами износа, браком, или же вышедшая из моды одежда
- секонд-хенд 3 сорта - вещи практически непригодные для дальнейшего использования по прямому назначению (могут иметь признаки значительного брака, высокую степень износа и используются чаще всего как ветошь или технический текстиль)
Вещи в секондах сортируют по типу и качеству (иллюстративное фото: freepik.com)
Какие секонд-хенды бывают и как платить за товар
В Украине магазины секонд-хендов могут использовать разные схемы продажи товаров:
- вещи "на вес"
- вещи поштучно
- "смешанный" тип продаж
Если вы попали на секонд, где товары продаются "на вес", персонал магазина обязательно взвесит все выбранные вами вещи - от этого будет зависеть стоимость покупки.
В таких магазинах каждый день имеет свою фиксированную цену за килограмм вещей.
Секонд-хенды, где вещи продаются поштучно, похожи на обычные магазины одежды. Здесь платить придется отдельно - за каждый из выбранных товаров (согласно ценникам на вещах или отдельных стойках).
"Смешанный" секонд предлагает покупателям вещи нормального качества поштучно и вещи "на вес", которые обычно могут быть значительно более низкого качества. Подсчитать ваши общие расходы помогут работники заведения.
В довершение всего, в большинстве секонд-хендов есть отдельные стойки (или даже отделы) с вещами наиболее высокого качества. Такие товары обычно продаются по отдельным (более высоким) ценам, указанным на бирках.
Мужские, женские и детские вещи расположены обычно по отдельности (иллюстративное фото: freepik.com)
Когда лучше всего искать вещи в секонд-хенде
В большинстве секонд-хендов цены на вещи зависят от конкретного дня недели или актуальных акций.
Самый дорогой, как правило, первый день - день завоза новой партии товара. После этого цены могут меняться (уменьшаться) чуть ли не каждый день.
Самым дешевым чаще всего является последний день завоза - накануне получения работниками магазина новых вещей.
Когда лучше всего искать вещи в секонде - вопрос неоднозначный. Все зависит от того, что именно вы ищете.
Самые лучшие (и самые дорогие) вещи доступны покупателям в день завоза и ближайшие после этого дни.
Если же вам нужны тряпки или ветошь для каких-то технических нужд - лучше всего воспользоваться последним днем завоза, когда цены (особенно в секондах "на вес") самые низкие.
Кроме того, в секондах часто прослеживается "сезонность". Летнюю одежду могут начать завозить еще в начале весны, тогда как зимнюю - до наступления первых холодов.
Учитывая это подыскивать необходимые вам вещи можно несколько заранее, или наоборот - "не в сезон" (когда спрос на нужную вам категорию вещей будет значительно меньше).
Некоторые секонды продают не только одежду или обувь, но и технику (иллюстративное фото: freepik.com)
Как быстро найти нужную вещь в секонд-хенде
Для того чтобы найти в секонд-хенде необходимые вам вещи, следует придерживаться ряда основных "неписаных правил".
До похода в магазин:
- тщательно просмотрите свой гардероб и составьте список вещей, которые вы хотели бы найти и приобрести в первую очередь
- подсчитайте, какой примерно суммой денег располагаете
- выберите самый удобный для вас секонд-хенд и узнайте график его работы, схему продажи товаров, день завоза и актуальные цены
- запланируйте поход на секонд в день, соответствующий вашим пожеланиям (учитывая то, что вы ищете) и возможностям (учитывая наличие достаточного количества свободного времени и необходимых средств)
- проверьте свои замеры - размер одежды, который подходит вам именно сейчас (чтобы не тратить на это лишнее время потом)
- запаситесь терпением - поход на секонд не всегда может принести желаемые результаты с первого раза (иногда в поисках необходимого посетить магазин придется в другой день, когда придет новая партия товара)
- предложите близкому человеку (другу, родственнику) составить вам компанию - любой шоппинг может быть веселее, когда есть с кем посоветоваться и перекинуться словцом (однако этот человек должен быть терпеливым, готовым к длительному пребыванию в секонд-хенде и "копанию" в разных вещах)
Вместе - веселее (иллюстративное фото: freepik.com)
В магазине:
- проверьте, действительно ли товары в этот день продаются по определенной вами заранее цене (во избежание разочарования при оплате покупок)
- осмотритесь - сориентируйтесь в магазине, его отделах, стойках (ящиках), месторасположении тех или иных категорий вещей (чтобы не тратить лишнее время у стоек с ненужными или неподходящими вам вещами)
- пересматривайте вещи тщательно, но быстро (не стесняйтесь "покопаться", ведь вы пришли в секонд именно для этого - выбрать качественную и подходящую вам вещь)
- выбирайте конкретные вещи - только то, что вам подходит и нравится больше всего
- откладывайте выбранные товары для последующей примерки (чтобы не бегать в примерочную сто раз)
- примеряйте выбранные вещи (если вы приобретаете их для себя) и оставляйте самое необходимое
- если секонд весовой - взвесьте выбранные вещи на контрольных весах (они обычно стоят на виду), чтобы сориентироваться в их актуальной стоимости (это может помочь "отфильтровать" лишнее и не первоочередное)
- внимательно просмотрите все то, что вам понравилось и подошло - убедитесь, что вещи (и их ткань) нормального качества и не имеют неожиданных дефектов на швах, молниях, подкладках, пуговицах и т.д.
- оплатите свои покупки
Напомним, ранее мы рассказывали, как легко убрать неприятный запах вещей из секонд-хенда.
Читайте также, какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде, чтобы не подорвать здоровье.