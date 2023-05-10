Як змусити петунії рясно цвісти аж до глибокої осені: важливі ці 4 фактори

Петунії є улюбленою квіткою у багатьох господинь. Ця рослина хоч доволі проста у догляді, але тішить пишним та тривалим цвітінням. Якщо знати кілька секретів вирощуванню, то можна змусити петунії квітнути аж до глибокої осені.
Як правильно доглядати за петуніями, щоб вони максимально довго цвіли, розповідаємо у матеріалі нижче.
Петуніям для рясного цвітіння потрібно мати достатньо доступу до світла. Ця рослина любить сонце і повинна його отримувати не менше 6 годин на добу, щоб повноцінно цвісти. Тому горщики із петуніями слід підвішувати на вікні чи балконі з тієї сторони, де сонячно.
Ця квітка доволі стійка до посухи, але для пишного цвітіння ґрунт має бути достатньо зволожений. Дуже важливо, щоб при поливі вода не потрапляла на квіти, інакше вони загниватимуть і відповідно зіпсують зовнішній вигляд рослини.
Найкраще рослину поливати добре відстояною водою.
Перший раз петунії підгодовують через два тижні після висадки розсади в ґрунт або контейнер. Добриво має містити багато азоту, що сприяє нарощуванню зеленої маси.
Вдруге рослину підживлюють, коли вона випускає бутони. Тоді треба дати добриво, багате на калій і фосфор. Такі підживлення треба робити кожні 2-3-тижні аж до завершення цвітіння.
Якщо квітку вирощуєте в контейнерах, то можна її частіше підживлювати. Також важливо регулярно видаляти зів'ялі бутони, аби рослина мала сили випускати нові.
Поліпшити цвітіння допомагає і обрізання кущиків. Його треба проводити гострими ножицями. Найкраще це робити на початку літа та у другій половині серпня.
Варто також регулярно прищипувати верхні пагони петунії, тоді вона буде пишна, бо підуть у ріст бічні пагони і саме на них буде багато квіток.
Щоб максимально довго натішитись цвітом, після похолодання перенесіть петунії у приміщення.
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