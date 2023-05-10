Як змусити петунії рясно цвісти аж до глибокої осені: важливі ці 4 фактори

Освітлення

Петуніям для рясного цвітіння потрібно мати достатньо доступу до світла. Ця рослина любить сонце і повинна його отримувати не менше 6 годин на добу, щоб повноцінно цвісти. Тому горщики із петуніями слід підвішувати на вікні чи балконі з тієї сторони, де сонячно.

Полив

Ця квітка доволі стійка до посухи, але для пишного цвітіння ґрунт має бути достатньо зволожений. Дуже важливо, щоб при поливі вода не потрапляла на квіти, інакше вони загниватимуть і відповідно зіпсують зовнішній вигляд рослини.

Найкраще рослину поливати добре відстояною водою.

Підживлення

Перший раз петунії підгодовують через два тижні після висадки розсади в ґрунт або контейнер. Добриво має містити багато азоту, що сприяє нарощуванню зеленої маси.

Вдруге рослину підживлюють, коли вона випускає бутони. Тоді треба дати добриво, багате на калій і фосфор. Такі підживлення треба робити кожні 2-3-тижні аж до завершення цвітіння.

Якщо квітку вирощуєте в контейнерах, то можна її частіше підживлювати. Також важливо регулярно видаляти зів'ялі бутони, аби рослина мала сили випускати нові.

Обрізання

Поліпшити цвітіння допомагає і обрізання кущиків. Його треба проводити гострими ножицями. Найкраще це робити на початку літа та у другій половині серпня.

Варто також регулярно прищипувати верхні пагони петунії, тоді вона буде пишна, бо підуть у ріст бічні пагони і саме на них буде багато квіток.

Щоб максимально довго натішитись цвітом, після похолодання перенесіть петунії у приміщення.

Правильний догляд за рослиною забезпечить рясне і тривале цвітіння (фото: freepik)