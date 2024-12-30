Як зміняться розміри iPhone у 2025 році: все, що відомо на даний момент

Стандартний iPhone 17

Apple може представити новий розмір екрана для стандартної моделі iPhone 17 у 2025 році. Екран iPhone 17 може скласти 6,3 дюйма, що більше за нинішній 6,1 дюйма, що зробить його розміром з поточний iPhone 16 Pro.

З діагоналлю 6,3 дюйма він буде між розмірами iPhone 15 (6,1 дюйма) і iPhone 15 Plus (6,7 дюйма).

iPhone 17 Air

З чуток, Apple планує прибрати модель Plus у 2025 році через слабкі продажі та замінити її більш тонким iPhone 17, який може отримати назву iPhone Air".

У той час як iPhone 16 Plus має екран 6,7 дюйма, iPhone 17 Air, найімовірніше, перебуватиме між iPhone 17 Pro і 17 Pro Max за розміром. Різні чутки називають розміри екрана 6,55 дюйма, 6,6 дюйма і 6,65 дюйма, що зробить його меншим, ніж iPhone 17 Pro Max, але більшим, ніж iPhone 17 Pro.

iPhone 17 Pro і Pro Max

Очікується, що Apple не змінить розміри моделей Pro наступного року, оскільки вже вносила зміни цього року в серію iPhone 16. Це означає, що iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max матимуть розміри приблизно 6,3 дюйма та 6,9 дюйма відповідно.

Однак, згідно з даними з The Information, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max отримають "значні зміни в дизайні", які стосуватимуться не лише розміру екрана. Говориться, що зміни включатимуть використання алюмінію для рамки замість титану, задню панель з алюмінію і скла, а також прямокутний виступ камери.

Нова технологія дисплея

120 Гц ProMotion для всіх моделей

Apple планує розширити технологію ProMotion на всю лінійку iPhone у 2025 році, що дасть змогу всім моделям використовувати частоту оновлення екрана до 120 Гц для плавнішого прокручування і відтворення відео, коли це необхідно. Раніше тільки моделі "Pro" мали цю функцію.

Примітно, що ProMotion також дасть змогу дисплею iPhone 17 і iPhone 17 "Air" знижувати частоту оновлення до більш енергоефективних значень, як-от 1 Гц, що забезпечить функцію завжди ввімкненого екрана. На такому екрані відображатимуться годинник, віджети, повідомлення та шпалери екрана блокування, навіть коли пристрій заблоковано.

Більш енергоефективні екрани

За неофіційними даними, iPhone 17 Pro можуть отримати нову технологію дисплея під назвою Low-Dielectric TEE (Transmission Electrically Enhanced). Цей термін, ймовірно, відноситься до використання матеріалів з низькою діелектричною проникністю в тонкошаровій упаковці дисплея.

Хоча поки незрозуміло, що саме дає це нововведення, використання матеріалів з низькою діелектричною проникністю зазвичай допомагає зменшити перешкоди сигналу і втрати енергії, що веде до більш ефективного використання енергії і, можливо, більш тривалого часу роботи від батареї.

Антибліковий дисплей із захистом від подряпин

iPhone 17, за чутками, буде оснащений антивідблисковим дисплеєм, який буде більш стійкий до подряпин, ніж Ceramic Shield на моделях iPhone 15. Передбачається, що зовнішнє скло iPhone 17 матиме "наджорсткий антивідблисковий шар", який буде більш стійким до подряпин.

Неясно, чи планує Apple використовувати Gorilla Glass Armor, як це робить Samsung у Galaxy S24 Ultra, але опис останньої технології Corning збігається з цим слухом. Однак варто пам'ятати, що нові моделі iPhone 16 Pro вже оснащені Ceramic Shield останнього покоління, який, за заявою Apple, удвічі міцніший за скло будь-якого іншого смартфона.

Менший Dynamic Island

iPhone 17 Pro Max матиме значно вужчий Dynamic Island завдяки використанню меншої "металінзи" в системі Face ID, повідомляє Джефф Пу з Haitong.

На відміну від традиційних камер iPhone, які використовують вигнуті лінзи для спрямування світла на сенсор зображення, металінзи - це тонка і плоска лінза з мікроскопічними візерунками, які дають змогу точніше фокусувати світло.

Якщо це призведе до зменшення Dynamic Island, то це буде перший випадок, коли Apple змінить цей елемент з моменту його появи в iPhone 14 Pro у 2022 році.

Моделі iPhone в минулому: значні зміни в розмірах

Від оригінального iPhone до iPhone 4S (2007-2011)

Перший iPhone, випущений у 2007 році, мав екран розміром 3,5 дюйма, що вважалося досить великим для того часу порівняно з багатьма сучасними телефонами. Цей розмір екрана зберігався до моделі iPhone 4S.

iPhone 5 до iPhone 5S/SE (2012-2016)

З виходом iPhone 5 Apple збільшила розмір екрана до 4 дюймів. Ця зміна відображала зростаючу тенденцію споживачів до більших екранів, що забезпечувало покращений досвід перегляду при збереженні зручності у використанні пристрою.

iPhone 6 і 6 Plus (2014)

Значна зміна відбулася з iPhone 6 і 6 Plus, які отримали екрани розміром 4,7 дюйма і 5,5 дюйма відповідно. Це була відповідь на зростаючий ринок більших смартфонів або "фаблетів". Цей крок став першим для Apple у сегменті, який активно розвивали конкуренти, такі як Samsung.

iPhone X (2017)

У 2017 році з виходом iPhone X Apple перейшла на новий дизайн, зменшивши рамки і впровадивши дисплеї з вирізами. iPhone X отримав екран розміром 5,8 дюйма, що стало золотою серединою між двома попередніми розмірами.

iPhone XR (2018)

iPhone XR зберіг новий дизайн iPhone X, але збільшив розмір екрана до 6,1 дюйма.

iPhone XS Max (2018)

iPhone XS Max став першою моделлю "Max", випущеною Apple, з екраном 6,5 дюйма, що зробило його найбільшим iPhone на момент випуску.

iPhone 12 Pro Max (2020)

iPhone 12 Pro Max оснащений 6,7-дюймовим дисплеєм Super Retina XDR, ставши найбільшим iPhone на момент його виходу.

iPhone 12 mini та iPhone 13 mini (2020-2021)

iPhone 12 mini був представлений у 2020 році і став першою моделлю після оригінального iPhone SE, створеною спеціально для користувачів, які віддають перевагу більш компактним пристроям. З екраном 5,4 дюйма він був зручний для використання однією рукою.

Модель iPhone 13 mini продовжила цю тенденцію, але звіти та ринковий аналіз показали, що попит на такі пристрої був відносно низьким порівняно з великими моделями iPhone, і Apple більше не включала такі моделі у свої лінійки.

iPhone 15 Pro до iPhone 16 Pro (2023-2024)

Цього року Apple презентувала моделі iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max з більшими екранами - 6,3 дюйма та 6,9 дюйма відповідно. Ці розміри більші, ніж у попередніх моделей iPhone Pro і iPhone Pro Max (6,1 і 6,7 дюйма), а також отримали більш тонкі рамки, покращуючи сприйняття екрану без значного збільшення загального розміру пристрою.