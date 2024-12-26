Що зміниться в iPhone 17 Pro? Головні сюрпризи наступного флагмана

Наступний рік обіцяє бути важливим для iPhone, з привабливим новим iPhone SE 4 навесні та ультратонким iPhone 17 Air восени. Але що щодо флагманських моделей Pro від Apple?

Про 7 нових функцій, які з'являться в iPhone 17 Pro і Pro Max у 2025 році, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac .

24-МП фронтальна камера

Камери iPhone поліпшуються з кожним роком, але часто основні поліпшення стосуються задніх камер.

З повним модельним рядом iPhone 17, Apple оновить фронтальну камеру з 12-МП сенсора до абсолютно нового 24-МП сенсора. Прийшов час для камери селфі наблизитися за якістю до передньої камери iPhone.

Чип A19 Pro

Apple знову оновить свої нові iPhone новим і поліпшеним чипом серії A. У 2025 році це буде чип A19 Pro. Найкращий чіп Apple буде доступний виключно для моделей 17 Pro і Pro Max.

Хоча нова модель 17 Air, ймовірно, приверне багатьох користувачів Pro, вона буде оснащена стандартним чипом A19 - так само, як і базовий iPhone 17.

12 ГБ ОЗП - більше, ніж у будь-якого iPhone

Поява ШІ зробила ОЗП у пристроях Apple все більш важливим. Власники iPhone 15 знають про це краще за всіх, оскільки обмеження по ОЗП зробили пристрій несумісним з Apple Intelligence.

У 2025 році Apple оснастить моделі 17 Pro і 17 Pro Max 12 ГБ ОЗП - це найбільша кількість для iPhone.

Це на 50 відсотків більше, ніж 8 ГБ оперативної пам'яті у 16 Pro, якою, як і раніше, будуть обмежені стандартні iPhone 17 і 17 Air.

Власні чіпи Apple для Wi-Fi і Bluetooth

Apple вже кілька років працює над розробкою двох власних модемів: для 5G і для Wi-Fi. Тепер обидва проекти близькі до реалізації.

Очікується, що iPhone 17 Pro і Pro Max використовуватимуть новий чип Apple для комбінованого Wi-Fi і Bluetooth, а можливо, і решта моделей теж.

Однак тільки 17 Air отримає власний 5G-модем Apple, тоді як моделі Pro продовжать використовувати більш просунутий модем Qualcomm ще один рік.

Більший "прямокутний" виступ камери

Як і у випадку з моделями 16 Pro цього року, Apple готова зробити акцент на своїй Pro-лінії, особливо оптимізованій для використання камери.

Повідомляється, що iPhone 17 Pro і Pro Max будуть оснащені "більшим прямокутним виступом камери". Це, ймовірно, забезпечить якісь нові переваги.

Схоже, що верхня частина моделей Pro може отримати алюмінієвий корпус на всю ширину. Однак нижня половина збереже стандартну скляну задню панель для бездротової зарядки.

Перероблений корпус з алюмінію

Це особливо цікава зміна: iPhone 17 Pro і Pro Max отримають перероблений корпус, де алюміній замінить титан.

Apple тільки нещодавно представила титановий корпус у Pro-моделях iPhone у 2023 році, тому перехід на алюміній викликає інтерес.

Вужчий Dynamic Island на Pro Max

Нарешті, ось ще одна зміна, ексклюзивна для iPhone 17 Pro Max: Dynamic Island стане меншим, ніж будь-коли.

Подробиць поки що небагато, але можливо, ця зміна пов'язана з впровадженням Face ID прямо в екран Pro Max. Поки про це немає офіційних підтверджень, але так чи інакше, у моделі вищого класу буде "значно зменшений Dynamic Island".