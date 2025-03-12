Як змінився Саакашвілі: ці фото говорять самі за себе

Міхеіл Саакашвілі - відомий політик одразу у двох країнах - Грузії та Україні. А ще - громадський діяч та юрист. Народився в Тбілісі в 1967 році, середню освіту отримав в Грузії, а у 1992 році з відзнакою закінчив факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин КНУ. Міхеїл Саакашвілі в студентські роки (фото: facebook.com/SaakashviliMikheil)

Магістратуру - на юридичному факультеті Колумбійського університету Нью-Йорка, а у 1995 - здобув докторський ступінь в Університеті Джорджа Вашингтона.

З середини 90-х років пішов у політику, став депутатом парламентом Грузії. На початку 2000 - міністром юстиції Грузії, а після "революції троянд" - був обраний президентом Грузії у 2004 році. Міхеіл Саакашвілі у 2003 році (фото: Вікіпедія)

Під час своїх двох каденцій хотів не тільки повернути під контроль Грузії Південну Осетію та Абхазію, але й добитися, аби країна почала свій шлях до Євросоюзу. А у 2007 - парламент Грузії одноголосно підтримав вступ до НАТО. Міхеіл Саакашвілі з іншими президентами у 2007 році (фото: Вікіпедія)

Під час своєї політичної діяльності завжди активно підтримував Україну, часто навідувався у Київ та Одесу, виступав з промовами. У рідній Грузії провів чимало реформ та підвищив показники країни у багатьох сферах. Активно боровся з корупцією, реформував силові структури, утворив патрульну поліцію.

Перша справа в Грузії з за помилування у 2008 році чотирьох високопоставлених співробітників МВС, які були засуджені за вбивство - у 2014 Саакашвілі викликали для свідчень. Також він мав бути допитаний як свідок ще у 9 кримінальних справах. Міхеіл Саакашвілі у 2009 році (фото: Вікіпедія)

Згодом - його звинуватили в перевищенні повноважень при розгоні опозиційної акції в листопаді 2007 року. На допит йти він відмовився.

У 2014 суд Тбілісі задовільнив вимогу прокуратури та заочно обрав попереднє ув'язнення для Саакашвілі як запобіжний захід. Ще за два тижні було висунуто ще одне звинувачення - у розтраті бюджетних коштів.

Прокуратура повідомила, що екс-президент витрачав державні кошти на кухарів, масажистів, готелі та оренди яхт. А в період з 2009 по 2012 рік він витратив на косметичні процедури для себе та сім'ї 450 тисяч доларів. Міхеіл Саакашвілі у 2011 році (фото: Вікіпедія)

У вересні цього ж року на усе майно Саакашвілі було накладено арешт, також арешт наклали на майно дружини та матері екс-президента.

Далі справи з обвинуваченнями сипалися майже кожних два тижні - у побитті, у перевищенні службових повноважень, і навіть у вбивстві.

Міхеіл Саакашвілі у 2014 році виїхав спочатку до США, а потім в Україну, де отримав громадянство, тому прокуратура України відмовила Грузії в екстрадиції. Усі суди проходили вже без нього. А у 2018 році був винесений перший вирок - 3 роки позбавлення волі. Міхеіл Саакашвілі у 2013 році на Євромайдані (фото: Вікіпедія)

У 2014 році Саакашвілі пропонували різні посади в Україні - він відмовлявся, бо не хотів змінювати громадянство. У 2015 році Президент Порошенко створив Дорадчу міжнародну раду реформ і призначив Саакашвілі її головою. Екс-президент Грузії мав координувати постачання Україні західної зброї. Міхеіл Саакашвілі у 2017 році (фото: Вікіпедія)

У тому ж 2015 Саакашвілі був призначений головою Одеської ОДА. Він відкрив там перший універсальний центр надання адміністративних послуг, спіймав на хабарі декілька держслужбовців, зокрема - військкома та декілька прокурорів. Через постійні конфлікти з міською радою та прем'єр-міністром, робота Саакашвілі в Одесі супроводжувалася скандалами та закінчилася відставкою. І конфліктом з президентом Порошенко. Міхаел Саакашвілі та Дональд Трамп (фото: facebook.com/SaakashviliMikheil)

У 2017 році Саакашвілі заснував свою партію "Рух нових сил", а ще вів передачу на телеканалі ZIK. Його рейтинги в Україні стрімко падали. 26 липня 2017 року був позбавлений українського громадянства. Після цього він організував ряд протестів з вимогою відставки уряду та імпічменту президенту. Було зафіксовано декілька кримінальних проваджень.

У 2017 - проїхав кордон з Польщі до України без оформлення документів, за що отримав вирок суду та штраф. Згодом - просив про політичний притулок в Україні та отримав відмову.

21 жовтня Міхеіла Саакашвілі було заарештовано в Києві та примусово повернуто до Грузії. Міхеїл Саакашвілі зараз (кадр з відео)

У 2019 році президент Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України, а у 2020 - він був призначений головою виконавчого комітету реформ України. У 2021 році він був звільнений. Міхеїл Саакашвілі зараз (кадр з відео)

1 жовтня 2021 Саакашвілі повернувся до Грузії, де був одразу заарештований. Відомо, що під час арешту він оголосив голодування, яке підірвало його здоров'я, бо він хворий на таласемію. У листопаді його помістили у лікарню.

У 2022-2023 роках він декілька разів оголошував голодування, його стан погіршувався, він вимагав лікування та обстеження за кордоном. Міхеїл Саакашвілі в клініці (фото: Getty Images)

У квітні 2023 Саакашвілі ледве не помер і виступив з заявою, що його систематично катували, фізично та психологічно, у нього розвинулися понад 20 різних захворювань.

Зараз він знаходиться в тюрмі, де відбуває покарання. За допомогою політиків з різних країн йому було організоване лікування. Але фото говорять самі за себе.

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