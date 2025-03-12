Як змінився Саакашвілі: ці фото говорять самі за себе

Екс-президент Грузії, відомий грузинський та українській політик Міхеіл Саакашвілі був засуджений на 9 років тюрми за розтрату державних коштів. Зараз він знаходиться у тюрмі, де відбуває шестирічний термін покарання за іншими справами. Після нового вироку вийти на свободу Саакашвілі зможе тільки восени 2030 року.
Як змінився Міхеіл Саакашвілі за роки політичної діяльності та ув'язнення, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Міхеіл Саакашвілі - відомий політик одразу у двох країнах - Грузії та Україні. А ще - громадський діяч та юрист. Народився в Тбілісі в 1967 році, середню освіту отримав в Грузії, а у 1992 році з відзнакою закінчив факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин КНУ.
Магістратуру - на юридичному факультеті Колумбійського університету Нью-Йорка, а у 1995 - здобув докторський ступінь в Університеті Джорджа Вашингтона.
З середини 90-х років пішов у політику, став депутатом парламентом Грузії. На початку 2000 - міністром юстиції Грузії, а після "революції троянд" - був обраний президентом Грузії у 2004 році.
Під час своїх двох каденцій хотів не тільки повернути під контроль Грузії Південну Осетію та Абхазію, але й добитися, аби країна почала свій шлях до Євросоюзу. А у 2007 - парламент Грузії одноголосно підтримав вступ до НАТО.
Під час своєї політичної діяльності завжди активно підтримував Україну, часто навідувався у Київ та Одесу, виступав з промовами. У рідній Грузії провів чимало реформ та підвищив показники країни у багатьох сферах. Активно боровся з корупцією, реформував силові структури, утворив патрульну поліцію.
Перша справа в Грузії з за помилування у 2008 році чотирьох високопоставлених співробітників МВС, які були засуджені за вбивство - у 2014 Саакашвілі викликали для свідчень. Також він мав бути допитаний як свідок ще у 9 кримінальних справах.
Згодом - його звинуватили в перевищенні повноважень при розгоні опозиційної акції в листопаді 2007 року. На допит йти він відмовився.
У 2014 суд Тбілісі задовільнив вимогу прокуратури та заочно обрав попереднє ув'язнення для Саакашвілі як запобіжний захід. Ще за два тижні було висунуто ще одне звинувачення - у розтраті бюджетних коштів.
Прокуратура повідомила, що екс-президент витрачав державні кошти на кухарів, масажистів, готелі та оренди яхт. А в період з 2009 по 2012 рік він витратив на косметичні процедури для себе та сім'ї 450 тисяч доларів.
У вересні цього ж року на усе майно Саакашвілі було накладено арешт, також арешт наклали на майно дружини та матері екс-президента.
Далі справи з обвинуваченнями сипалися майже кожних два тижні - у побитті, у перевищенні службових повноважень, і навіть у вбивстві.
Міхеіл Саакашвілі у 2014 році виїхав спочатку до США, а потім в Україну, де отримав громадянство, тому прокуратура України відмовила Грузії в екстрадиції. Усі суди проходили вже без нього. А у 2018 році був винесений перший вирок - 3 роки позбавлення волі.
У 2014 році Саакашвілі пропонували різні посади в Україні - він відмовлявся, бо не хотів змінювати громадянство. У 2015 році Президент Порошенко створив Дорадчу міжнародну раду реформ і призначив Саакашвілі її головою. Екс-президент Грузії мав координувати постачання Україні західної зброї.
У тому ж 2015 Саакашвілі був призначений головою Одеської ОДА. Він відкрив там перший універсальний центр надання адміністративних послуг, спіймав на хабарі декілька держслужбовців, зокрема - військкома та декілька прокурорів. Через постійні конфлікти з міською радою та прем'єр-міністром, робота Саакашвілі в Одесі супроводжувалася скандалами та закінчилася відставкою. І конфліктом з президентом Порошенко.
У 2017 році Саакашвілі заснував свою партію "Рух нових сил", а ще вів передачу на телеканалі ZIK. Його рейтинги в Україні стрімко падали. 26 липня 2017 року був позбавлений українського громадянства. Після цього він організував ряд протестів з вимогою відставки уряду та імпічменту президенту. Було зафіксовано декілька кримінальних проваджень.
У 2017 - проїхав кордон з Польщі до України без оформлення документів, за що отримав вирок суду та штраф. Згодом - просив про політичний притулок в Україні та отримав відмову.
21 жовтня Міхеіла Саакашвілі було заарештовано в Києві та примусово повернуто до Грузії.
У 2019 році президент Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України, а у 2020 - він був призначений головою виконавчого комітету реформ України. У 2021 році він був звільнений.
1 жовтня 2021 Саакашвілі повернувся до Грузії, де був одразу заарештований. Відомо, що під час арешту він оголосив голодування, яке підірвало його здоров'я, бо він хворий на таласемію. У листопаді його помістили у лікарню.
У 2022-2023 роках він декілька разів оголошував голодування, його стан погіршувався, він вимагав лікування та обстеження за кордоном.
У квітні 2023 Саакашвілі ледве не помер і виступив з заявою, що його систематично катували, фізично та психологічно, у нього розвинулися понад 20 різних захворювань.
Зараз він знаходиться в тюрмі, де відбуває покарання. За допомогою політиків з різних країн йому було організоване лікування. Але фото говорять самі за себе.
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