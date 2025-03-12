Как изменился Саакашвили: эти фото говорят сами за себя

Михеил Саакашвили - известный политик сразу в двух странах - Грузии и Украине. А еще - общественный деятель и юрист. Родился в Тбилиси в 1967 году, среднее образование получил в Грузии, а в 1992 году с отличием окончил факультет международного права Института международных отношений КНУ. Михеил Саакашвили в студенческие годы (фото: facebook.com/SaakashviliMikheil)

Магистратуру - на юридическом факультете Колумбийского университета Нью-Йорка, а в 1995 - получил докторскую степень в Университете Джорджа Вашингтона.

С середины 90-х годов ушел в политику, стал депутатом парламента Грузии. В начале 2000 - министром юстиции Грузии, а после "революции роз" - был избран президентом Грузии в 2004 году. Михеил Саакашвили в 2003 году (фото: Википедия)

Во время своих двух каденций хотел не только вернуть под контроль Грузии Южную Осетию и Абхазию, но и добиться, чтобы страна начала свой путь в Евросоюз. А в 2007 - парламент Грузии единогласно поддержал вступление в НАТО. Михеил Саакашвили с другими президентами в 2007 году (фото: Википедия)

Во время своей политической деятельности всегда активно поддерживал Украину, часто наведывался в Киев и Одессу, выступал с речами. В родной Грузии провел немало реформ и повысил показатели страны во многих сферах. Активно боролся с коррупцией, реформировал силовые структуры, создал патрульную полицию.

Первое дело в Грузии по помилованию в 2008 году четырех высокопоставленных сотрудников МВД, которые были осуждены за убийство - в 2014 Саакашвили вызвали для дачи показаний. Также он должен был быть допрошен в качестве свидетеля еще по 9 уголовным делам. Михеил Саакашвили в 2009 году (фото: Википедия)

Впоследствии - его обвинили в превышении полномочий при разгоне оппозиционной акции в ноябре 2007 года. На допрос идти он отказался.

В 2014 суд Тбилиси удовлетворил требование прокуратуры и заочно избрал предварительное заключение для Саакашвили в качестве меры пресечения. Еще через две недели было выдвинуто еще одно обвинение - в растрате бюджетных средств.

Прокуратура сообщила, что экс-президент тратил государственные средства на поваров, массажистов, гостиницы и аренду яхт. А в период с 2009 по 2012 год он потратил на косметические процедуры для себя и семьи 450 тысяч долларов. Михеил Саакашвили в 2011 году (фото: Википедия)

В сентябре этого же года на все имущество Саакашвили был наложен арест, также арест наложили на имущество жены и матери экс-президента.

Далее дела с обвинениями сыпались почти каждые две недели - в избиении, в превышении служебных полномочий, и даже в убийстве.

Михеил Саакашвили в 2014 году выехал сначала в США, а затем в Украину, где получил гражданство, поэтому прокуратура Украины отказала Грузии в экстрадиции. Все суды проходили уже без него. А в 2018 году был вынесен первый приговор - 3 года лишения свободы. Михеил Саакашвили в 2013 году на Евромайдане (фото: Википедия)

В 2014 году Саакашвили предлагали различные должности в Украине - он отказывался, потому что не хотел менять гражданство. В 2015 году Президент Порошенко создал Консультативный международный совет реформ и назначил Саакашвили его председателем. Экс-президент Грузии должен был координировать поставки Украине западного оружия. Михеил Саакашвили в 2017 году (фото: Википедия)

В том же 2015 Саакашвили был назначен главой Одесской ОГА. Он открыл там первый универсальный центр предоставления административных услуг, поймал на взятке несколько госслужащих, в частности - военкома и несколько прокуроров. Из-за постоянных конфликтов с городским советом и премьер-министром, работа Саакашвили в Одессе сопровождалась скандалами и закончилась отставкой. И конфликтом с президентом Порошенко. Михаэл Саакашвили и Дональд Трамп (фото: facebook.com/SaakashviliMikheil)

В 2017 году Саакашвили основал свою партию "Движение новых сил", а еще вел передачу на телеканале ZIK. Его рейтинги в Украине стремительно падали. 26 июля 2017 года был лишен украинского гражданства. После этого он организовал ряд протестов с требованием отставки правительства и импичмента президенту. Было зафиксировано несколько уголовных производств.

В 2017 - проехал границу из Польши в Украину без оформления документов, за что получил приговор суда и штраф. Впоследствии - просил о политическом убежище в Украине и получил отказ.

21 октября Михеил Саакашвили был арестован в Киеве и принудительно возвращен в Грузию. Михеил Саакашвили сейчас (кадр из видео)

В 2019 году президент Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины, а в 2020 - он был назначен председателем исполнительного комитета реформ Украины. В 2021 году он был уволен. Михеил Саакашвили сейчас (кадр из видео)

1 октября 2021 Саакашвили вернулся в Грузию, где был сразу арестован. Известно, что во время ареста он объявил голодовку, которая подорвала его здоровье, потому что он болен талассемией. В ноябре его поместили в больницу.

В 2022-2023 годах он несколько раз объявлял голодовку, его состояние ухудшалось, он требовал лечения и обследования за рубежом. Михеил Саакашвили в клинике (фото: Getty Images)

В апреле 2023 года Саакашвили чуть не умер и выступил с заявлением, что его систематически пытали, физически и психологически, у него развились более 20 различных заболеваний.

Сейчас он находится в тюрьме, где отбывает наказание. С помощью политиков из разных стран ему было организовано лечение. Но фото говорят сами за себя.

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