Як змінився рудоволосий хлопчик з фільму "Діти шпигунів": ви його не впізнаєте (фото)

У березні 2001 на екрани вийшов фільм "Діти шпигунів" з Антоніо Бандерасом. Але не тільки він підкорив серця глядачів. Багатьох сподобалася акторська гра хлопчика з рудим волоссям, який зіграв Джуні - сина шпигунів. Ви будете здивовані, коли побачите виконавця цієї ролі зараз.
Як змінився актор Деріл Сабара та чим він нині займається, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Вікіпедія, Instagram-акаунт артиста.
Нині актору вже 31 рік. Він почав зйомки у легендарній франшизі, коли ще був маленьким. Втім, це не заважило йому підкорити серця мільйонів вдалим перевтіленням у хлопчика, який народився у родині шпигунів та теж може врятувати світ.
Після зйомок у франшизі Сабара отримував чимало ролей. Він з'явився у фільмах "Мачете", "Різдвяна історія" та "Хелловін". Також він нерідко з'являвся на телебаченні й озвучував мультфільми.
Втім, з часом кар'єра актора почала загасати. Він дуже рідко знімається у нових фільмах, востаннє Сабара знімався у кіно ще у 2014 році. Втім, це не вплинуло на його популярність. Актор активно веде соцмережі, на його акаунт в Instagram підписалися понад 700 тисяч користувачів.
Як виглядає актор з фільму "Діти шпигунів" зараз (фото: instagram.com/darylsabara)
У 2016 році актор почав зустрічатися з відомою співачкою Меган Трейнор. У 2018 році вони одружилися. Пара виховує двох дітей.
Зірка фільму "Діти шпигунів" та його родина (фото: instagram.com/darylsabara)
Актор дуже любить дружину та нерідко демонструє фото з обраницею. При цьому Сабара завжди говорить про Трейнор з теплом та повагою. Він підтримує співачку та тішиться її успіхам у кар'єрі.
Актор з фільму "Діти шпигунів" (фото: instagram.com/darylsabara)
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