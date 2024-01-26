Как изменился рыжеволосый мальчик из фильма "Дети шпионов": вы его не узнаете (фото)

Чем занимается актер из фильма "Дети шпионов" и как он выглядит

Сейчас актеру уже 31 год. Он начал съемки в легендарной франшизе, когда был еще маленьким. Впрочем, это не мешало ему покорить сердца миллионов удачным перевоплощением в мальчика, который родился в семье шпионов и тоже может спасти мир.

Актер в фильме "Дети шпионов" (скриншоты)

После съемок во франшизе Сабара получал немало ролей. Он появился в фильмах "Мачете", "Рождественская история" и "Хэллоуин". Также он часто появлялся на телевидении и озвучивал мультфильмы.

Впрочем, со временем карьера актера начала угасать. Он очень редко снимается в новых фильмах, последний раз Сабара снимался в кино еще в 2014 году. Впрочем, это не отразилось на его популярности. Актер активно ведет соцсети, на его аккаунт в Instagram подписалось более 700 тысяч пользователей.

Как выглядит актер из фильма "Дети шпионов" сейчас (фото: instagram.com/darylsabara)

Что известно о личной жизни звезды детской комедии

В 2016 году актер стал встречаться с известной певицей Меган Трейнор. В 2018 году они поженились. Пара воспитывает двоих детей.

Звезда фильма "Дети шпионов" и его семья (фото: instagram.com/darylsabara)

Актер очень любит жену и часто демонстрирует фото с избранницей. При этом Сабара всегда говорит о Трейноре с теплом и уважением. Он поддерживает певицу и радуется ее успехам в карьере.

Актер из фильма "Дети шпионов" (фото: instagram.com/darylsabara)