Як змінити своє фінансове мислення, щоб перестати жити від зарплати до зарплати?

Багато українців сьогодні стикаються з ситуацією, коли грошей вистачає лише до наступної зарплати, а будь-які непередбачені витрати стають серйозним викликом. Здається, що виходу немає, адже заробітна плата обмежена, а витрати постійно зростають. Однак проблема не завжди полягає в рівні доходу. Часто фінансові труднощі спричинені звичками та неправильним мисленням щодо грошей.

Експертка з фінансової грамотності Ольга Ковальчук розповіла РБК-Україна (проєкт Styler), як змінити свої фінансові підходи та свідомо керувати особистими коштами.

Формуйте нове фінансове оточення

Люди, з якими ви спілкуєтесь, впливають на ваші фінансові звички набагато більше, ніж здається. Якщо у вашому колі спілкування всі живуть у боргах, витрачають усе до останньої копійки та не думають про майбутнє, така модель поведінки стає для вас нормою.

Якщо ж ви оточите себе людьми, які вміють заощаджувати, інвестувати й раціонально розпоряджатися грошима, ваше мислення поступово зміниться. Варто більше спілкуватися з тими, хто має здорове фінансове мислення, читає про фінанси, цікавиться інвестиціями та веде бюджет.

Думайте категоріями "активи" та "зобов’язання"

Один із ключових принципів фінансової грамотності - розуміння різниці між активами та зобов’язаннями. Активи - це те, що приносить дохід: нерухомість, яка здається в оренду, бізнес, інвестиції, заощадження.

Зобов’язання - це те, що забирає гроші: кредити, розстрочки, дорогі речі, що не приносять користі в довгостроковій перспективі. Перед тим, як зробити покупку, запитайте себе: це вкладення, яке принесе вигоду, чи просто черговий витратний товар?

Шукайте більше можливостей для заробітку

Навіть якщо у вас є стабільна робота, це не означає, що інші джерела доходу недоступні. Варто аналізувати свої навички та можливості: можливо, у вас є хобі, яке можна монетизувати, або можна знайти додатковий підробіток. Світ змінився, і зараз багато людей заробляють у вільний час, працюючи на фрілансі, інвестуючи або розвиваючи власні проєкти.

Інвестуйте в себе та свою фінансову грамотність

Щоб почати заробляти більше та приймати правильні фінансові рішення, потрібно постійно навчатися. Читайте книги про фінансову грамотність, відвідуйте курси, цікавтеся історіями успішних людей. Освіта - це найкраща інвестиція, яка повертається у вигляді зростання доходів і фінансової незалежності.

Змініть ставлення до грошей

У багатьох людей гроші асоціюються з проблемами, стресом і постійним страхом нестачі. Насправді гроші - це лише інструмент, який допомагає досягати цілей. Якщо змінити ставлення до фінансів і сприймати гроші не як джерело хвилювання, а як ресурс для розвитку, буде значно легше ними управляти.

Навчіться контролювати витрати та складати бюджет

Фінансовий контроль починається з елементарного планування бюджету. Це не означає жорстку економію, а лише розумний підхід до витрат. Складання бюджету допомагає зрозуміти, куди йдуть гроші, скоротити непотрібні витрати й поступово накопичувати капітал. Важливо також створити фінансову подушку - резервний фонд, який допоможе у разі непередбачених ситуацій.

Думайте про майбутнє

Короткострокове мислення часто призводить до фінансових труднощів. Імпульсивні покупки, життя від зарплати до зарплати, відсутність заощаджень - усе це наслідки відсутності довгострокового фінансового плану.

Щоб досягти стабільності, варто вже сьогодні думати про інвестиції, пенсійні накопичення, можливості для пасивного доходу. Варто вивчати фінансові інструменти, відвідувати тематичні заходи, аналізувати досвід людей, які вже досягли фінансової незалежності.

Фінансова стабільність, наголошує Ольга, це - "не випадковість, а результат усвідомлених дій".

"Якщо змінити своє ставлення до грошей, навчитися правильно ними розпоряджатися і мислити стратегічно, можна не лише позбутися життя "від зарплати до зарплати", а й створити впевненість у завтрашньому дні", - резюмує експертка.