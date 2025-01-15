Скільки грошей дарувати на весілля у 2025 році: поради і тренди

Гроші були і залишаються одним із найпоширеніших та найпрактичніших варіантів подарунку на весілля в Україні. Але яку суму прийнято дарувати молодятам у 2025 році?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про тренди грошових подарунків на весілля цього року, щоб не потрапити в незручну ситуацію.

На що орієнтуватися при визначенні суми для подарунка на весілля?

Експерти радять враховувати кілька факторів при виборі суми.

Місце проведення весілля. Якщо свято організоване у розкішному ресторані, то й подарунок має відповідати рівню події. Крім того, ваш презент допоможе частково компенсувати витрати молодят.

Ваші стосунки з молодятами. Близьким друзям чи родичам зазвичай дарують більші суми, ніж колегам або знайомим.

Фінансові можливості. Головне - не перевищувати власний бюджет. Пам'ятайте, що подарунок має бути приємним, а не обтяжливим для вашого гаманця.

Також зазначимо, що у мегаполісах, таких як Київ, Львів, Дніпро, дарують зазвичай більше, ніж у невеликих містах чи селах (через загальний рівень життя в таких містах).

Чому гроші - найкращий подарунок?

Традиція дарувати гроші на весілля має кілька вагомих причин.

По-перше, молодята отримують можливість самостійно розпорядитися подарованими коштами. Вони можуть витратити їх на облаштування нового житла, оплату весільної подорожі, погашення кредитів або ж на інші важливі потреби. Це дозволяє їм отримати саме те, що їм потрібно, а не накопичувати непотрібні речі.

По-друге, даруючи гроші, гості уникають ризику подарувати однакові або вже наявні у молодят речі. Це особливо актуально в сучасному світі, де пари часто живуть разом до весілля та вже мають певне домашнє начиння.

Однак фінансова підтримка на старті сімейного життя - теж важливий фактор.

Гроші - найбільш універсальний подарунок молодятам (фото: Pixabay.com)

Скільки дарувати на весілля в 2025 році?

Визначити точну суму подарунка досить складно, оскільки вона залежить від багатьох факторів. Однак, на основі аналізу тенденцій, опитувань у тематичних спільнотах у соціальних мережах та цін на святкування весіль у ресторанах, можна виділити наступні орієнтовні суми для України у 2025 році.

У великих містах

Близькі родичі (брати, сестри, бабусі, дідусі): 3000-6000+ грн з однієї людини. Хресні батьки також зазвичай дарують більші суми, ніж інші гості.

Близькі друзі: 1500-3000 грн з однієї людини або 3000-6000 грн від пари.

Дальні родичі та знайомі: 1000-2000 грн з однієї людини.

Колеги: 500-1000 грн. Часто колеги по роботі збираються та дарують спільний подарунок від колективу.

У містечках і селах

Близькі родичі: 2000-4000+ грн з однієї людини.

Близькі друзі: 1000-2000 грн з однієї людини або 2000-4000 грн від пари.

Дальні родичі та знайомі: 500-1000 грн з однієї людини.

Колеги: 200-500 грн.

Як правильно дарувати гроші?

Гроші найкраще дарувати в білому або святковому конверті. Можна підписати конверт теплими побажаннями.

Грошовий подарунок варто передавати особисто молодятам під час привітань. Хоча на деяких весіллях передбачена спеціальна скринька для подарунків, куди гості можуть класти конверти.

Психологи та організатори весіль також рекомендують гостям не орієнтуватися лише на фінансову сторону питання, а звертати увагу на особливості пари, її інтереси та потреби. Наприклад, якщо ви знаєте, що молодята мріють про подорож, то можете зібрати певну суму на медовий місяць і указати це на конверті, бо грошові конверти з позначенням мети останнім часом набирають велику популярність.