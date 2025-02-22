Как изменить свое финансовое мышление, чтобы перестать жить от зарплаты до зарплаты?

Многие украинцы сегодня сталкиваются с ситуацией, когда денег хватает лишь до следующей зарплаты, а любые непредвиденные расходы становятся серьезным вызовом. Кажется, что выхода нет, ведь заработная плата ограничена, а расходы постоянно растут. Однако проблема не всегда заключается в уровне дохода. Часто финансовые трудности вызваны привычками и неправильным мышлением относительно денег.

Эксперт по финансовой грамотности Ольга Ковальчук рассказала РБК-Украина (проект Styler), как изменить свои финансовые подходы и сознательно управлять личными средствами.

Формируйте новое финансовое окружение

Люди, с которыми вы общаетесь, влияют на ваши финансовые привычки гораздо больше, чем кажется. Если в вашем кругу общения все живут в долгах, тратят все до последней копейки и не думают о будущем, такая модель поведения становится для вас нормой.

Если же вы окружите себя людьми, которые умеют экономить, инвестировать и рационально распоряжаться деньгами, ваше мышление постепенно изменится. Стоит больше общаться с теми, кто имеет здоровое финансовое мышление, читает о финансах, интересуется инвестициями и ведет бюджет.

Думайте категориями "активы" и "обязательства"

Один из ключевых принципов финансовой грамотности - понимание разницы между активами и обязательствами. Активы - это то, что приносит доход: недвижимость, которая сдается в аренду, бизнес, инвестиции, сбережения.

Обязательства - это то, что забирает деньги: кредиты, рассрочки, дорогие вещи, которые не приносят пользы в долгосрочной перспективе. Перед тем, как совершить покупку, спросите себя: это вложение, которое принесет выгоду, или просто очередной расходный товар?

Ищите больше возможностей для заработка

Даже если у вас есть стабильная работа, это не значит, что другие источники дохода недоступны. Стоит анализировать свои навыки и возможности: возможно, у вас есть хобби, которое можно монетизировать, или можно найти дополнительную подработку. Мир изменился, и сейчас многие люди зарабатывают в свободное время, работая на фрилансе, инвестируя или развивая собственные проекты.

Инвестируйте в себя и свою финансовую грамотность

Чтобы начать зарабатывать больше и принимать правильные финансовые решения, нужно постоянно учиться. Читайте книги о финансовой грамотности, посещайте курсы, интересуйтесь историями успешных людей. Образование - это лучшая инвестиция, которая возвращается в виде роста доходов и финансовой независимости.

Измените отношение к деньгам

У многих людей деньги ассоциируются с проблемами, стрессом и постоянным страхом нехватки. На самом деле деньги - это лишь инструмент, который помогает достигать целей. Если изменить отношение к финансам и воспринимать деньги не как источник волнения, а как ресурс для развития, будет значительно легче ими управлять.

Научитесь контролировать расходы и составлять бюджет

Финансовый контроль начинается с элементарного планирования бюджета. Это не означает жесткую экономию, а лишь разумный подход к расходам. Составление бюджета помогает понять, куда уходят деньги, сократить ненужные расходы и постепенно накапливать капитал. Важно также создать финансовую подушку - резервный фонд, который поможет в случае непредвиденных ситуаций.

Думайте о будущем

Краткосрочное мышление часто приводит к финансовым трудностям. Импульсивные покупки, жизнь от зарплаты до зарплаты, отсутствие сбережений - все это последствия отсутствия долгосрочного финансового плана.

Чтобы достичь стабильности, стоит уже сегодня думать об инвестициях, пенсионных накоплениях, возможностях для пассивного дохода. Стоит изучать финансовые инструменты, посещать тематические мероприятия, анализировать опыт людей, которые уже достигли финансовой независимости.

Финансовая стабильность, отмечает Ольга, это - "не случайность, а результат осознанных действий".

"Если изменить свое отношение к деньгам, научиться правильно ими распоряжаться и мыслить стратегически, можно не только избавиться от жизни "от зарплаты до зарплаты", но и создать уверенность в завтрашнем дне", - резюмирует эксперт.