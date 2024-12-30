7 простих лайфхаків для економії грошей, які покращать ваші фінанси у 2025 році

Одна з найпоширеніших новорічних обіцянок - більше заощаджувати та менше витрачати. У 2025 році можна легко досягти цілі, якщо привчити себе до простих фінансових звичок.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам 7 простих, але дієвих лайфхаків, які допоможуть вам заощадити кошти та покращити фінансову ситуацію вже найближчим часом.

Бюджетування - ваш фінансовий компас

Створення бюджету - це перший і найважливіший крок до фінансової стабільності. Бюджет дозволяє вам чітко бачити, куди йдуть ваші гроші, та контролювати свої витрати. Існує безліч методів бюджетування, від класичних таблиць Excel до сучасних мобільних додатків.

Метод 50/30/20. Розподіліть свій дохід на три категорії: 50% - на необхідні витрати (оренда, комунальні послуги, їжа), 30% - на бажання (розваги, хобі, подорожі), 20% - на заощадження та погашення боргів.

Метод конвертів. Розділіть готівку на різні конверти для кожної категорії витрат. Коли гроші в конверті закінчуються, витрати на цю категорію припиняються.

Мобільні додатки. Такі додатки, як Wallet, Monefy та інші (читайте про найкращі додатки, які допоможуть контролювати ваші гроші) автоматично відстежують ваші витрати та допомагають дотримуватися бюджету.

Оберіть метод, який вам найбільше підходить, та регулярно переглядайте свій бюджет, щоб адаптувати його до змін у вашому житті.

Автоматизуйте заощадження

Автоматичні перекази на ощадний рахунок - це простий спосіб регулярно відкладати гроші, не докладаючи значних зусиль. Встановіть автоматичний переказ невеликої суми з вашої зарплатної картки на ощадний рахунок одразу після отримання зарплати. Навіть невелика сума, що відкладається регулярно, з часом перетвориться на досить відчутний капітал.

А ще розгляньте можливість відкриття депозитного рахунку з вигідними відсотковими ставками. Це дозволить не тільки зберігати, але й примножувати ваші заощадження.

Контролюйте імпульсивні покупки

Імпульсивні покупки - один з головних ворогів бюджету. Перш ніж щось купити, задайте собі кілька запитань: "Чи дійсно мені це потрібно?", "Чи можу я обійтися без цієї речі?", "Чи є у мене аналогічна річ?".

Допоможуть не здійснити імпульсивні покупки також такі хаки:

Правило 24 годин. Якщо вам дуже хочеться щось купити, зачекайте 24 години. Часто бажання зникає, і ви розумієте, що покупка не така вже й потрібна.

Завжди ходіть в магазин зі списком необхідних товарів та суворо дотримуйтесь його.

Уникайте спонтанних відвідувань торгових центрів (особливо під час розпродажів та акцій).

Оптимізуйте витрати на комунальні послуги

Зростання цін на комунальні послуги змушує шукати способи економії. Що ж можна зробити?

Все, насправді, дуже просто. Наприклад, замініть лампи розжарювання на LED-лампи, вимикайте електроприлади, якими не користуєтесь, використовуйте енергоефективну побутову техніку.

Встановіть лічильники води, слідкуйте за справністю сантехніки, приймайте короткий душ замість ванни. А також, за можливості, утепліть вікна та двері і використовуйте терморегулятори на батареях.

Заощаджувати легко, якщо знаєш певні лайфхаки (фото: Freepik.com)

Шукайте вигідні пропозиції та знижки

Не поспішайте купувати товар за першою ціною. Порівнюйте ціни в різних магазинах, шукайте акції, знижки та купони.

Використовуйте картки лояльності магазинів та програм кешбеку, а також сайти, які порівнюють ціни на товари в різних інтернет-магазинах.

Окрім того, слідкуйте за розпродажами та акціями, але пам’ятайте про контроль імпульсивних покупок.

Розвивайте свої навички та монетизуйте хобі

Додатковий дохід - це чудовий спосіб покращити своє фінансове становище. Розгляньте можливість монетизації своїх хобі або розвитку нових навичок, які можуть приносити дохід.

До прикладу, пропонуйте свої послуги на фріланс-платформах. Якщо ви добре розбираєтесь в якійсь сфері, можете надавати платні консультації або займатися репетиторством. А якщо у вас є творчі здібності - можете продавати свої вироби онлайн або на ярмарках.

Інвестуйте в себе та своє майбутнє

Інвестиції в освіту, розвиток навичок та здоров’я - це найкраща інвестиція, яка окупиться в майбутньому. Як це зробити? Ось кілька доступних всім варіантів:

онлайн-курси та тренінги,

книги з фінансової грамотності, саморозвитку та професійного зростання,

здоровий спосіб життя - це теж запорука не тільки фізичного, але й фінансового добробуту.

Дотримуючись цих простих лайфхаків, ви зможете значно покращити своє фінансове становище у 2025 році та створити міцний фундамент для досягнення своїх фінансових цілей. Пам’ятайте, що економія - це не обмеження, а можливість досягти більшого.