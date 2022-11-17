Як змінити форму навчання школяра та чому це варто зробити

В яких випадках варто змінювати форму освіти?

Дистанційне навчання

Дистанційне навчання - це досить поширена практика в Україні у зв'язку з обмеженими можливостями вчитися очно. Якщо діти старші та свідомі, то зможуть спокійно слухати вчителя. Але на молодших це не поширюється.

Часто під час онлайн-навчання може перериватися зв'язок, а педагоги просто не мають часу на зворотний зв'язок з учнями. Як результат, діти не отримають ту кількість знань, яку могли б здобути офлайн.

Якщо вас не влаштовує такий формат, ви можете перевести дитину на сімейну форму.

Змішане навчання

При змішаній формі клас ділять на дві половини та складають для них графік відвідування. Тобто перший тиждень очно навчається одна половина, другий - інша.

Часто, за словами батьків, діти на змішаній формі слухають матеріал повторно. У такому разі поговоріть з учителем та керівництвом школи. Як вихід можна запропонувати тему пояснювати онлайн для всіх учнів, а відпрацьовувати у класі.

Для очного навчання в Києві облаштовували укриття (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Альтернативні варіанти навчання

Екстернат

Екстернат - це форма здобування освіти, яка передбачає самостійне вивчення загальноосвітніх програм із подальшою атестацією у закладі освіти. Таким чином дитина може не відвідувати школу щодня, проте мати повну загальну середню освіту.

Переважно на екстернат переводяться ті, хто має поважні причини. Наприклад, неможливість дістатися до школи та навчатися дистанційно. До того ж екстернами стають учні, які можуть опанувати шкільну програму швидше.

Загалом умови для навчання сьогодні, звичайно, бажають кращого, тому насамперед батькам варто розмовляти зі своїми дітьми. Пояснюйте їм, що відбувається в країні, що діти повинні зараз робити та чому освіта - це їхня відповідальність.

Якщо дитина свідомо все зрозуміє, то вчитиметься за будь-яких умов, адже буде знати важливість цього для себе.