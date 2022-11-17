Как изменить форму обучения школьника и почему это следует сделать

В каких случаях следует изменять форму образования?

Дистанционное обучение

Дистанционное обучение - это достаточно распространенная практика в Украине в связи с ограниченными возможностями учиться очно. Если дети постарше и сознательнее, то смогут спокойно слушать учителя. Но на младших это не распространяется.

Часто во время онлайн-обучения может прерываться связь, а у педагогов просто нет времени на обратную связь с учениками. Как результат, дети не получат то количество знаний, которое могли бы получить в автономном режиме.

Если вас не устраивает такой формат, вы можете перевести ребенка на семейную форму.

Смешанная учеба

При смешанной форме класс делят на две половины и составляют график посещения. То есть первую неделю очно учится одна половина, вторая - другая.

Часто, по словам родителей, дети в смешанной форме слушают материал повторно. В этом случае поговорите с учителем и руководством школы. Как выход можно предложить тему объяснять онлайн для всех учащихся, а отрабатывать в классе.

Для очного обучения в Киеве обустраивали укрытие (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Альтернативные варианты обучения

Экстернат

Экстернат - это форма получения образования, которая предполагает самостоятельное изучение общеобразовательных программ с последующей аттестацией в учебном заведении. Таким образом, ребенок может не посещать школу ежедневно, однако иметь полное среднее образование.

Преимущественно на экстернат переводятся те, у кого есть уважительные причины. К примеру, невозможность добраться до школы и учиться дистанционно. К тому же экстернами становятся ученики, которые могут овладеть школьной программой быстрее.

В общем, условия для обучения сегодня, конечно, желают лучшего, поэтому прежде всего родителям стоит разговаривать со своими детьми. Объясняйте им, что происходит в стране, что дети должны сейчас делать и почему образование - это их ответственность.

Если ребенок сознательно все поймет, будет учиться при любых условиях, ведь будет знать важность этого для себя.