Зарплати українців із 24 лютого сильно змінилися: де платять найбільше

Де в Україні найвищі зарплати

Традиційно перше місце в топі займає столиця. Навіть попри те, що з травня середня сума заробітку мешканців не змінилася, Київ все одно лідирує, пропонуючи 29 400 грн.

Друге місце має Одеса. У середньому новим співробітникам місцеві роботодавці пропонували 25 100 грн, що на 2,7% менше, ніж місяцем раніше.

Надзвичайно приємно вражає Харків. Якщо у серпні середня зарплата була 10 600 гривень, то на початку осені відкрилися вакансії з окладами на 121% вищими. Відтак, у вересні середня заробітна плата у Харківській області становила 23 500 грн.

П'ятірку лідерів закриває Дніпро та Запоріжжя з 19 600 та 18 300 грн відповідно.

Де найнижчі зарплати

Центральна частина нашої держави, на жаль, не може похизуватися значними підвищеннями. Так, найменше отримають працівники Миколаївської, Кіровоградської, Житомирської, Черкаської та Вінницької областей.

Станом на вересень ситуація була наступна:

Вінницька область - 12 700 грн

Черкаська область - 12 200 грн

Житомирська область - 12 100 грн

Кіровоградська область - 12 000 грн

Миколаївська область - 11 000 грн

Як змінилися зарплати українців

Крім Харківської області, підвищення відчули мешканці Сумської (до 18 100 грн), Чернівецької (в середньому 17 800 грн) та Тернопільської областей (до 13 700 грн).

Натомість роботодавці у Миколаївській, Львівській, Житомирській, Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях знизили зарплати новим працівникам.

Наприкінці літа середня зарплата у вакансіях Миколаєва становила 16 000 гривень. На початку осені вона знизилася на 31% - до 11 000 грн.

У вересні львівські роботодавці пропонували в середньому 16 200 грн, що на 26% менше, ніж було у серпні, коли середня зарплата становила 22 000 грн. До слова, Львів входить до трійки регіонів із найбільшою кількістю вакансій.

У Житомирській області у вересні відбулося зниження середньої зарплати у відкритих вакансіях на 24% - з 15 900 у серпні до 12 100 грн у вересні.

У Черкаській області зарплата у відкритих вакансіях впала із 15 100 до 12 200 грн.

У Полтавській області середня зарплата скоротилася до 12 800 грн у вересні.

Дніпропетровщина знизила рівень середньої зарплати на 15% - із 23 100 гривень до 19 600 гривень у вересні.