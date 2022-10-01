Зарплаты украинцев с 24 февраля сильно изменились: где платят больше всего

Где в Украине самые высокие зарплаты

Традиционно первое место в топе занимает столица. Даже, несмотря на то, что с мая средняя сумма заработка жителей не изменилась, Киев все равно лидирует, предлагая 29 400 грн.

Второе место занимает Одесса. В среднем новым сотрудникам местные работодатели предлагали 25 100 грн, что на 2,7% меньше, чем месяцем ранее.

Очень приятно поражает Харьков. Если в августе средняя зарплата была 10 600 гривен, то в начале осени открылись вакансии с окладами на 121% выше. В сентябре средняя заработная плата в Харьковской области составила 23 500 грн.

Пятерку лидеров закрывает Днепр и Запорожье с 19600 и 18300 грн соответственно.

Где самые низкие зарплаты

Центральная часть нашего государства, к сожалению, не может похвастаться значительными повышениями. Так, меньше всего получат работники Николаевской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областей.

По состоянию на сентябрь ситуация была следующая:

Винницкая область - 12 700 грн

Черкасская область - 12 200 грн

Житомирская область - 12 100 грн

Кировоградская область - 12 000 грн

Николаевская область - 11 000 грн

Как изменились зарплаты украинцев

Кроме Харьковской области повышение почувствовали жители Сумской (до 18 100 грн), Черновицкой (в среднем 17 800 грн) и Тернопольской областей (до 13 700 грн).

Работодатели же в Николаевской, Львовской, Житомирской, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях снизили зарплаты новым работникам.

В конце лета средняя зарплата в вакансиях Николаева составила 16 000 гривен. В начале осени она снизилась на 31% – до 11 000 грн.

В сентябре львовские работодатели предлагали в среднем 16 200 грн, что на 26% меньше, чем было в августе, когда средняя зарплата составила 22 000 грн. Кстати, Львов входит в тройку регионов с наибольшим количеством вакансий.

В Житомирской области в сентябре произошло снижение средней зарплаты в открытых вакансиях на 24% – с 15 900 в августе до 12 100 грн в сентябре.

В Черкасской области зарплата в открытых вакансиях упала с 15100 до 12200 грн.

В Полтавской области средняя зарплата сократилась до 12800 грн в сентябре.

Днепропетровщина снизила уровень средней зарплаты на 15% – с 23 100 гривен до 19 600 гривен в сентябре.