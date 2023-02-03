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Як змінилися тварини Київського зоопарку за рік війни: неймовірно-милі фото

Фото: Як виглядають зараз тварини київського зоопарку (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

У Київському зоопарку до повномасштабного вторгнення РФ в Україну з'явилося на світ безліч пухнастих звірят.

Як вони зараз виглядають показали на сторінці у Facebook звіринця.

Як виглядають тварини зараз

На фото ви можете побачити лемура Байрактара, що народився на початку березня, дитинча оленя мунтжака малютку Мію, маленьких бізончиків Варту і Вікінга, красуню альпаку Луну і телят високогірної шотландської худоби на ім'я Дормунд.

Зазначається, що тварини у зоопарку перебувають у теплі, забезпечені всім необхідним та оточені турботою, тому створюють сім'ї та групи та радують відвідувачів малюками.

Загалом у столичному зоопарку за 2022 рік народилося 300 нових мешканців.
Цього року у Київському зоопарку, окрім постійних мешканців, зимують ще 400 врятованих від війни тварин.

Ці тварини живуть у Київському зоопарку (facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Як ми раніше писали, під Києвом рятувальники дістали маленького оленя з крижаної пастки.

Крім того, читайте, як у Чорнобилі засвітився красень-звір із Червоної книги.

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зоопаркитварини