Как изменились животные Киевского зоопарка за год войны: невероятно-милые фото

Как выглядят животные сейчас

На фото вы можете увидеть, родившегося в начале марта лемура Байрактара, детеныша оленя мунтжака малютку Мию, маленьких бизончиков Варту и Викинга, красавицу альпаку Луну и телят высокогорного шотландского скота по имени Дормунд.

Отмечается, что животные в зоопарке находятся в тепле, обеспечены всем необходимым и окружены заботой, поэтому создают семьи и группы и радуют посетителей малышами.

Всего в столичном зоопарке за 2022 родились 300 новых жителей.

В этом году в Киевском зоопарке, кроме постоянных жителей, зимуют еще 400 спасенных от войны животных.

Эти животные живут в Киевском зоопарке (facebook.com/kyivcity.gov.ua)