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Как изменились животные Киевского зоопарка за год войны: невероятно-милые фото

Фото: Как выглядят сейчас животные киевского зоопарка (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

В Киевском зоопарке до полномасштабного вторжения РФ в Украину появилось на свет множество пушистых зверенышей.

Как они сейчас выглядят показали на странице в Facebook зверинца.

Как выглядят животные сейчас

На фото вы можете увидеть, родившегося в начале марта лемура Байрактара, детеныша оленя мунтжака малютку Мию, маленьких бизончиков Варту и Викинга, красавицу альпаку Луну и телят высокогорного шотландского скота по имени Дормунд.

Отмечается, что животные в зоопарке находятся в тепле, обеспечены всем необходимым и окружены заботой, поэтому создают семьи и группы и радуют посетителей малышами.

Всего в столичном зоопарке за 2022 родились 300 новых жителей.
В этом году в Киевском зоопарке, кроме постоянных жителей, зимуют еще 400 спасенных от войны животных.

Эти животные живут в Киевском зоопарке (facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Как мы ранее писали, под Киевом спасатели достали маленького олененка из ледяной ловушки.

Кроме того, читайте, как в Чернобыле засветился красавец-зверь из Красной книги.

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