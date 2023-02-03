Как изменились животные Киевского зоопарка за год войны: невероятно-милые фото

В Киевском зоопарке до полномасштабного вторжения РФ в Украину появилось на свет множество пушистых зверенышей.
Как они сейчас выглядят показали на странице в Facebook зверинца.
На фото вы можете увидеть, родившегося в начале марта лемура Байрактара, детеныша оленя мунтжака малютку Мию, маленьких бизончиков Варту и Викинга, красавицу альпаку Луну и телят высокогорного шотландского скота по имени Дормунд.
Отмечается, что животные в зоопарке находятся в тепле, обеспечены всем необходимым и окружены заботой, поэтому создают семьи и группы и радуют посетителей малышами.
Всего в столичном зоопарке за 2022 родились 300 новых жителей.
В этом году в Киевском зоопарке, кроме постоянных жителей, зимуют еще 400 спасенных от войны животных.
Эти животные живут в Киевском зоопарке (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Как мы ранее писали, под Киевом спасатели достали маленького олененка из ледяной ловушки.
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